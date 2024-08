Aprenda a elaborar e analisar um balanço financeiro

O que são balanços financeiros?

Os balanços financeiros são documentos que oferecem uma visão abrangente da saúde financeira de uma empresa, fornecendo informações detalhadas sobre seus ativos, passivos e patrimônio líquido.

Analisar esses balanços e indicadores de rentabilidade permite avaliar o desempenho financeiro da empresa ao longo do tempo, identificando tendências, pontos fortes e áreas de melhoria.

Como elaborar um balanço financeiro?

1. Reúna as informações necessárias:

Ativos : inclua todos os bens e direitos da empresa, como caixa, contas a receber, estoques, imóveis e equipamentos;

: inclua todos os bens e direitos da empresa, como caixa, contas a receber, estoques, imóveis e equipamentos; Passivos : liste todas as obrigações da empresa, como contas a pagar, empréstimos e financiamentos;

: liste todas as obrigações da empresa, como contas a pagar, empréstimos e financiamentos; Patrimônio líquido: considere o capital próprio da empresa, incluindo capital social e lucros acumulados.

2. Organize os dados:

Ativo circulante : inclui itens que podem ser convertidos em dinheiro dentro de um ano;

: inclui itens que podem ser convertidos em dinheiro dentro de um ano; Ativo não circulante : bens e direitos que a empresa pretende manter por mais de um ano;

: bens e direitos que a empresa pretende manter por mais de um ano; Passivo circulante : obrigações que devem ser liquidadas dentro de um ano;

: obrigações que devem ser liquidadas dentro de um ano; Passivo não circulante: dívidas e obrigações a serem pagas em um prazo superior a um ano.

3. Preencha o balanço patrimonial:

O balanço patrimonial deve ser equilibrado, onde a soma dos ativos deve ser igual à soma dos passivos e do patrimônio líquido.

Ativo total : soma dos ativos circulantes e não circulantes.

: soma dos ativos circulantes e não circulantes. Passivo total : soma dos passivos circulantes e não circulantes.

: soma dos passivos circulantes e não circulantes. Patrimônio líquido : representa os recursos próprios da empresa, resultante da diferença entre o ativo total e o passivo total. Inclui: Capital social: valor investido pelos acionistas ou sócios. Reservas de lucros: parte dos lucros retidos para reinvestimento. Lucros ou prejuízos acumulados: resultados positivos ou negativos de exercícios anteriores.

: representa os recursos próprios da empresa, resultante da diferença entre o ativo total e o passivo total. Inclui:

Análise do balanço financeiro

Análise Vertical

A análise vertical avalia a estrutura financeira de uma empresa, expressando cada item do balanço como uma porcentagem do total do ativo ou do passivo mais o patrimônio líquido. Isso permite uma comparação direta entre os diferentes componentes do balanço, facilitando a identificação de tendências e padrões.

Exemplo de cálculo:

Para o ativo: divida o valor da conta Banco pelo total do ativo e multiplique por 100 para obter a porcentagem;

Para o passivo: divida o valor da conta Financiamentos pelo total do passivo e multiplique por 100 para obter a porcentagem.

Análise Horizontal

A análise horizontal compara dados financeiros ao longo de vários períodos para identificar tendências e mudanças ao longo do tempo. Calcula-se as variações absolutas e relativas entre os valores de diferentes períodos, ajudando a entender o desempenho passado e prever tendências futuras.

Exemplo de cálculo:

Contas a receber de 2049 a 2050: subtraia o valor de 2049 do valor de 2050, divida o resultado pelo valor de 2049 e multiplique por 100 para obter a variação percentual.

Indicadores de Liquidez e Solvência

1. Índice de Liquidez Corrente (ILC):

Mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes.

Cálculo: divida o total do ativo circulante pelo total do passivo circulante.

2. Índice de Liquidez Seca (ILS):

Avalia a capacidade de pagamento da empresa sem considerar os estoques.

Cálculo: subtraia os estoques do ativo circulante e divida o resultado pelo passivo circulante.

Indicadores de Rentabilidade

1. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE):

Avalia a capacidade da empresa de gerar lucros em relação ao capital dos acionistas.

Cálculo: divida o lucro líquido pelo patrimônio líquido e multiplique por 100 para obter a porcentagem.

2. Retorno sobre o Ativo (ROA):

Mede a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos para gerar lucros.

Cálculo: divida o lucro líquido pelo total de ativos da empresa e multiplique por 100 para obter a porcentagem.