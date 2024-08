6 avanços do uso da IA que vão te surpreender

A popularização do ChatGPT deu ainda mais força para as discussões acerca da inteligência artificial. O dicionário Collins elegeu “AI” como palavra de 2023, o que confirma as expectativas para que o interesse pelo tema continue pelos próximos anos.

No entanto, o chatbot online desenvolvido pela OpenAI é apenas uma das ferramentas de inteligência artificial. Neste texto, separamos 6 descobertas e usabilidade da IA que você, provavelmente, ainda não sabia que existem. Vem conferir.

1. Prever o aparecimento de terremotos

Pesquisadores da Universidade Stanford, nos EUA, criaram uma inteligência artificial chamada UrbanDenoiser que ajuda a detectar terremotos de maneira mais precisa.

Essa IA usa algoritmos para filtrar os barulhos externos, melhorando o sinal sísmico e tornando a detecção mais eficiente. Além disso, ela consegue identificar assinaturas sísmicas que aparelhos mais antigos não conseguiam captar.

2. Identificar uma possível crise de fome

Em 2017, o Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) criou uma IA chamada Nutrition Early Warning System para ajudar o Quênia a prever possíveis períodos de fome.

A ferramenta funciona da seguinte maneira: ela analisa coisas como o clima, mudanças no mercado e a produção local de alimentos e, ao identificar situações perigosas, emite alertas às autoridades, possibilitando a tomada de decisões rápidas.

3. Médicos robôs

Encontrar robôs como membros de uma equipe médica já é uma realidade em algumas salas de cirurgia pelo mundo. O uso da IA para este fim permite o controle do cirurgião a distância e eleva as taxas de sucesso.

Para ter ideia, a cirurgia assistida por IA reduziu em cinco vezes as complicações em cirurgias ortopédicas, de acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos. Porém, este não é o único benefício.Especialistas também apontam as operações minimamente invasivas, as incisões reduzidas e a diminuição nos riscos e recuperações mais rápidas como alguns dos maiores ganhos da cirurgia robótica.

4. Análise dados e previsões nos diversos campos da engenharia

A inteligência artificial generativa é uma excelente ferramenta para análise de dados e previsões. E já está sendo amplamente aplicada em diferentes frentes da área.

Engenharia civil: pode ser utilizada para prever o comportamento de estruturas sob diferentes condições climáticas ou cargas. Robôs equipados com IA estão trabalhando em canteiros de obras para realizar tarefas repetitivas e perigosas, aumentando a eficiência e garantindo a segurança dos trabalhadores.

Engenharia de produção: pode ser integrada a softwares para prever quando as máquinas precisam de manutenção, minimizando o tempo de inatividade não planejado.

Engenharia elétrica: a IA pode ajudar na análise de dados de consumo de energia, auxiliando na otimização do uso de recursos.

5. Reproduções celestes

As inteligências artificiais têm a capacidade de gerar modelos 3D minuciosos das superfícies de planetas, auxiliando os cientistas a obterem uma visão mais abrangente e realista do ambiente e da história de um planeta ou lua.

Utilizando esses modelos tridimensionais, é viável examinar a evolução geológica ao longo do tempo e reconhecer eventos anteriores, como atividades vulcânicas e impactos de asteroides.

6. Mobilidade urbana

Dubai, Londres e Nova York são algumas das principais cidades que se destacam no uso de inteligência artificial. Elas já coletam dados de forma integrada a ferramentas urbanas, sendo capazes de gerir o tráfego urbano por meio da análise de dados de semáforos, câmeras, sensores e outros dispositivos.

Com as informações coletadas, torna-se possível prever os padrões de tráfego em tempo real, criar estratégias para melhorar o fluxo de veículos, reduzir o congestionamento e ainda evitar acidentes.

Trazendo para uma realidade mais próxima, podemos ver a aplicação da inteligência artificial na mobilidade urbana por meio do uso dos GPS no mapeamento do transporte público.

Os serviços de transporte privado, como Uber e 99, também são bons exemplos do uso da IA. Isso porque plataformas como as citadas são capazes de calcular preços, planejar as melhores rotas e atuam com base na demanda de viagens e na oferta de motoristas.