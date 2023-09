Como montar uma loja virtual: como fazer um e-commerce lucrativo

Cada vez mais gente querem aprender como criar uma loja virtual. Também é sabido que um número considerável de internautas costuma desistir da compra caso o método de pagamento favorito deles não for oferecido pela loja virtual. Os consumidores, afinal, não estão apenas buscando bons preços quando vasculham a internet, mas também praticidade e segurança.

Se alguém ainda duvida da força dos e-commerces, a eMarketer dá o assunto por encerrado. De acordo com a consultoria, eles cresceram 27,6% em 2020 — quando, por motivos óbvios, o mundo virou do avesso —, movimentando mais de 4,2 trilhões de dólares.

Para este ano prevê-se a marca de 6,1 trilhões de dólares e, para 2024, são projetados nada menos do que 6,7 trilhões de dólares. São cifras que mostram que abrir uma loja virtual é um caminho para lá de seguro para empresas de qualquer porte.

Como montar uma loja virtual?

Para os empreendedores que ainda não debutaram no comércio eletrônico, o primeiro passo é bater o martelo na plataforma de e-commerce mais indicada para o seu negócio, embora muita gente opte por usar só o WhatsApp e o Instagram como canais de venda.

Definida a plataforma que mais combina com as necessidades do seu negócio, dedique-se a estudar o segmento no qual você está se aventurando. Pesquise a concorrência e identifique o que diferencia cada um dos líderes de mercado. Isso ajudará a moldar a identidade da sua loja e orientar decisões futuras. Defina seu nicho de mercado, público-alvo e objetivos comerciais.

O design da sua loja virtual é crucial para causar uma boa primeira impressão nos visitantes. Escolha um design limpo e atraente, alinhado à identidade visual da sua marca. Certifique-se de que a navegação ficou intuitiva e os produtos estão apresentados de forma clara e organizada. O passo seguinte é inserir seus produtos na loja virtual, adicionando fotos de alta qualidade e descrições detalhadas. Elas devem ser informativas e persuasivas, destacando os benefícios e características únicas de cada produto.

O que é preciso para montar uma loja virtual?

Criar um site que possa ser acessado pelas redes sociais e pelo smartphone é outra dica valiosa. E convém abrir as portas para todos os métodos de pagamento que estão em alta hoje em dia, para aumentar as chances de vendas — alguns donos de lojas virtuais ainda recusam tudo que não for cartão crédito.

Disponibilizar as soluções de pagamento online do Mercado Pago também faz toda diferença. Com o checkout desta plataforma você torna a experiência de compra mais fácil e segura e permite que os clientes adquiram produtos pelo celular, utilizando o meio de pagamento que eles quiserem. Com o Checkout Pro do Mercado Pago dá para aceitar cartão e parcelamento sem juros. Bastam alguns cliques para os usuários utilizarem crédito, débito, dinheiro e saldo no Mercado Pago.

Em duas horas, alguém com noção básica de programação integra o Checkout Pro à sua loja virtual. E ainda dá para receber pagamentos pelo WhatsApp Business com o Mercado Pago. Você também pode criar um link de sua loja virtual no Mercado Livre e disponibilizá-lo no Instagram, por exemplo, para facilitar as vendas.

Para aprender mais sobre como criar uma loja virtual, finanças pessoais e investimentos, confira nossos outros artigos.