XP anuncia fim da Xtage e diz que clientes não poderão sacar criptomoedas

A XP Investimentos anunciou nesta quarta-feira, 18, o fim da XTage, sua corretora de criptomoedas. De acordo com um comunicado, os clientes terão apenas dois dias para sacar, em reais, seus criptoativos guardados na plataforma, sem direito a portabilidade.

“Gostaríamos de informar o encerramento das atividades da XTage, desta forma, a partir do dia 20/10/2023 serão interrompidas as operações de compra na nossa plataforma”, disse a empresa em um comunicado.

“Enviaremos em 19/10/2023, um comunicado aos clientes informando a interrupção de todas as compras dos criptoativos negociados na plataforma. Serviços como abertura de novas contas e portabilidades também serão suspensos. Não teremos portabilidade de saída de cripto”, acrescentou.

O anúncio vai na contramão de concorrentes da XP no mercado, como o BTG Pactual, que desde a criação da Mynt, sua plataforma de criptoativos, tem anunciado diversos investimentos e parcerias no setor. Entre eles estão a compra de uma participação de 20% na Lumx Studios, empresa por trás de NFTs da Reserva, Meta e Coca-Cola, além do lançamento de uma carteira recomendada mensal de criptoativos.

Dois dias para reaver o dinheiro

Conforme anunciou a XP Investimentos, as transações, saques e aberturas de contas na Xtage serão suspensas nos próximos dois dias, dando aos investidores da plataforma um prazo bem curto para reaver seus ativos. A Xtage nunca ofereceu a portabilidade de criptoativos, ou seja, os investidores só poderiam entrar e sair da plataforma com reais, impossibilitados de transferir as criptomoedas adquiridas para outras plataformas ou carteiras cripto.

Na Xtage era possível comprar e vender bitcoin, ether, Polygon, Chainlink, Solana, Cardano e Litecoin a partir de um valor mínimo de R$ 150.

Quem comprou Polygon e Litecoin na Xtage, por exemplo, pode sair no prejuízo com o anúncio do encerramento das atividades, já que será obrigado a liquidar suas posições nos ativos que operam em queda de 32% e 13% desde o início do ano, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Em 2018, a XP Controle, que detém a maior parte das ações da XP Inc., criou a XDEX, uma corretora de criptoativos. Dois anos depois, em 2020, a XDEX também encerrou suas atividades, alegando questões internas, competição de mercado e poucos avanços regulatórios, dando aos clientes um prazo de 30 dias para sacar seu dinheiro.

A EXAME entrou em contato com a assessoria da XP Investimentos para esclarecimentos sobre o assunto, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

