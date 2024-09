Investidor com lucro de R$ 420 milhões movimenta bitcoins pela 1ª vez em 15 anos

Um investidor começou a movimentar unidades de bitcoin pela primeira vez em 15 anos, segundo dados da empresa Arkham Intelligence. As movimentações são as primeiras desde que ele obteve unidades da criptomoeda por meio do processo de mineração, resultando em um lucro milionário.

De acordo com a Arkham Intelligence, o usuário é um dos primeiros mineradores da história do bitcoin. Como as criptomoedas ficaram paradas desde 2009, as unidades que ele recebeu tiveram uma forte valorização. Se, naquele ano, elas praticamente não tinham valor, agora elas valem US$ 77 milhões (R$ 420 milhões, na cotação atual).

Análises em blockchain apontam que esse minerador realizou as primeiras movimentações do ativo há três semanas. Até o momento, cerca de 10 unidades da criptomoedas, avaliadas em US$ 630 mil, foram transferidas para a corretora de criptomoedas Kraken.

A Arkham aponta ainda que as unidades de bitcoin obtidas pelo investidor foram mineradas entre fevereiro e março de 2009, menos de dois meses após o lançamento do projeto pelo seu criador misterioso, Satoshi Nakamoto, que acabou desaparecendo do mercado cripto pouco depois.

Estudos da Arkham também confirmaram que os blocos minerados por esse investidor não são compatíveis com os primeiros bitcoins minerados do blockchain, por Satoshi Nakamoto. Por isso, é improvável que a figura seja o próprio criador da criptomoeda ou tenha alguma relação.

Apesar da tecnologia blockchain permitir a identificação dessas transações e dos seus pontos de origem e destino, não é possível saber apenas com essas informações a identidade do minerador, o que dificulta entender tanto o motivo dele ter deixado os ativos "parados" por tanto tempo quanto a intenção com a nova movimentação.

Entretanto, a Arkham pontuou que o envio das unidades de bitcoin para uma corretora de criptomoedas sinalizam uma possível intenção de vender ao menos uma parte dos seus ativos, de modo a realizar uma parcela dos lucros milionários que ele acumulou nos últimos anos.

Além disso, também não há como saber no momento o motivo para o investidor não ter movimentado as unidades de bitcoin até hoje. Em alguns casos, a decisão envolve uma estratégia de investimento com foco no longo prazo. Mas também é possível que ele tenha perdido o acesso à carteira digital com os ativos, recuperando-o anos depois.

