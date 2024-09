BlackRock chega a R$ 130 bilhões em bitcoin após retorno de aportes em ETF

A BlackRock chegou nesta sexta-feira, 27, à marca de US$ 23,7 bilhões (R$ 128,79 bilhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin adquiridas. Com a nova compra de unidades do ativo, a gestora reforçou uma nova posição de liderança no mercado de criptomoedas, iniciada em 2024.

As novas aquisições foram identificadas pela empresa de análise de blockchain Arkham Intel. De acordo com a companhia, a gestora comprou US$ 35 milhões em bitcoin e US$ 6,4 milhões em ether. As aquisições refletem um saldo positivo de aportes nos ETFs oferecidos pela empresa das duas moedas digitais.

Após enfrentarem um período mais adverso, inclusive com perdas recordes de investimentos, os ETFs das criptomoedas nos Estados Unidos tiveram uma recuperação nessa semana, resultando em uma sequência de cinco dias seguidos de aportes por investidores.

Pela dinâmica dos fundos negociados em bolsa, que são de preço à vista, a BlackRock precisa realizar aquisições de bitcoin correspondentes ao saldo de investimentos, o que resultou nas novas compras. Com isso, a gestora acabou expandindo ainda mais a fatia que detém das unidades da criptomoeda.

No momento, a BlackRock detém cerca de 1,7% de toda a oferta do bitcoin disponível no mercado. Na prática, a empresa já está entre os principais detentores da moeda digital no mercado, regularmente competindo com a MicroStrategy pelo título de maior detentora institucional.

O movimento, porém, é recente. A BlackRock começou a adquirir as criptomoedas apenas em janeiro deste ano, enquanto a MicroStrategy realiza investimentos há anos. Por isso, o cenário reflete o peso e o potencial da maior gestora de ativos do mundo de impactar diferentes mercados.

A liderança da BlackRock também se confirmou entre os ETFs de bitcoin. O ETF da BlackRock superou o da Grayscale, que possui atualmente US$ 16,45 bilhões em unidades do ativo e chegou a ser lançado como o maior do mercado por já existir há alguns anos como um fundo.

Na última quarta-feira, 25, o ETF de bitcoin da BlackRock registrou um saldo positivo de aportes de US$ 184,4 milhões, o maior montante diário registrado por qualquer fundo negociado nas bolsas dos Estados Unidos durante o mês de setembro. Em um relatório recente, a gestora classificou a criptomoeda como um "diversificador único" para portfólios.