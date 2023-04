BTG Pactual mira em NFTs e investe em startup milionária com a Mynt

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, anuncia nesta quinta-feira, 20, a aquisição de 20% da Lumx Studios, startup brasileira focada em tokens não fungíveis (NFTs) que conta com um grande portfólio de marcas e coleções de sucesso.

Com a distribuição de NFTs gratuitos que oferecem acesso à comunidade no Discord e sorteios de prêmios, a Mynt comemora a aquisição e afirma que objetivo é reforçar a tese de expansão do BTG no universo blockchain e Web3, além de escalar os produtos, expandir a equipe e o portfólio de clientes da Lumx.

Sob o comando dos CEOs Gabriel Polverelli e Caio Barbosa, em pouco tempo a Lumx Studios se posicionou como um dos principais players do mercado Web3 no Brasil. A startup se dedica a fornecer soluções tecnológicas baseadas em blockchain para empresas e já conquistou clientes de peso, como Meta, Ambev, Coca-Cola, VTEX e Reserva.

Por meio de soluções simplificadas para aplicações descentralizadas na Web3, que engloba blockchain, criptomoedas, NFTs, metaverso e muito mais, a Lumx facilitou a entrada destas marcas no que é chamado por especialistas de “nova fase da internet”.

Aquisição pela Mynt

Agora, a Mynt passa a ser sócia minoritária e terá um assento no conselho da Lumx, o que pode reforçar a reputação e credibilidade da startup no mercado, segundo um comunicado de imprensa.

“Esse investimento é mais um passo no nosso desenvolvimento e está alinhado com a nossa visão de trazer os benefícios da tecnologia de blockchain aos nossos clientes. A parceria nos permite acelerar nossos projetos, enquanto a Lumx nos apoia nas inovações relacionadas à Web3 e, principalmente, aos NFTs", comentou André Portilho, Head de Digital Assets do BTG Pactual.

O banco, que é o maior de investimentos na América Latina, acredita no potencial da solução criada pela Lumx para atuar nos setores de personalização, interoperabilidade, colaboração entre marcas, programas de fidelidade, engajamento e iniciativas de endomarketing.

“A solução segura e amigável da Lumx Studios tem ajudado empresas a inovar em programas de fidelidade e ações de endomarketing utilizando colecionáveis digitais. Com esses colecionáveis, é possível criar jornadas gamificadas que engajam e incentivam a interação entre marcas e suas comunidades, ou negócios e seus colaboradores”, diz o comunicado da Mynt.

Trajetória da Lumx Studios

A Lumx Studios surgiu em um momento de grande procura pelos NFTs. Grandes marcas em todo o mundo buscavam desenvolver projetos com a nova tecnologia, que promete exclusividade e autenticidade garantidas pela tecnologia blockchain.

Mesmo com o “inverno cripto” em 2022, a startup manteve a solidez de seus projetos. Após o sucesso de coleções como os Pistol Birds da Reserva e da coleção 55Unity, que vendeu R$ 2 milhões em 2 dias com NFTs de um jogo RPG distópico que se passa no Rio de Janeiro do ano de 2032.

Atualmente, a Lumx conta com mais de 30 colaboradores e possui marcas consagradas em seu portfólio de clientes. O investimento da Mynt fortalece a posição da Lumx no mercado e contribui para a competitividade no setor. Com o aporte, a Lumx pretende escalar suas soluções, investir em marketing e fortalecer ainda mais sua posição em destaque como provedor de soluções utilizando blockchain para marcas.

"Tem sido incrível testemunhar a rápida evolução da tecnologia blockchain, proporcionando novas possibilidades para marcas e negócios. Estamos extremamente orgulhosos em fazer parte desse espaço em constante evolução e esperamos que esse investimento vindo de uma empresa como o BTG Pactual impulsione ainda mais o desenvolvimento da Lumx e do ecossistema brasileiro”, disse Gabriel Polverelli, Co-CEO da Lumx Studios.

Caio Barbosa, co-CEO da Lumx, já participou do Bloco a Bloco, quadro de entrevistas do Future of Money. Na ocasião, Caio contou sua trajetória e como saiu de Bangu, no Rio de Janeiro, para se tornar o co-CEO da startup. Posteriormente, Caio foi reconhecido na lista Forbes Under 30 de jovens executivos promissores.

NFTs gratuitos

Para simbolizar a parceria entre Lumx e Mynt, foi criado um colecionável digital colaborativo entre as duas marcas chamado "The Noise". O NFT, segundo as empresas, representa muito mais do que apenas uma parceria, mas uma mudança de paradigma no ecossistema Web3 brasileiro.

Para resgatar o "The Noise", é necessário cadastrar-se no site thenoise.lumxstudios.com e conectar uma carteira cripto. Ao resgatá-lo, os participantes terão acesso à comunidade da Lumx Studios no Discord, onde serão divulgados benefícios e sorteios exclusivos. A ação de resgate estará disponível até o dia 28 de abril.

