Segurança para ativos digitais é alicerce em um mercado cada vez mais maduro e popular

Por João Canesin*

A crescente popularidade do mercado cripto e de outros ativos digitais têm transformado o panorama financeiro global, oferecendo novas oportunidades de investimento e inovação.

Contudo, essa evolução também trouxe desafios no que tange à segurança e à proteção desses ativos. O conceito de segurança e custódia nessa área surgiu como uma resposta e a evolução dos últimos anos reflete a maturação de um mercado emergente e a necessidade crescente de soluções robustas.

No início dos anos 2010, quando as criptomoedas começaram a ganhar popularidade, o mercado era predominantemente inexplorado e repleto de incertezas. As primeiras criptomoedas, como o bitcoin, eram vistas mais como experimentos tecnológicos e produtos para se “apostar” do que como ativos financeiros.

Nessa fase, não havia uma estrutura formalizada para proteger os investidores contra perdas decorrentes de ataques

cibernéticos, falências de exchanges ou roubos de chaves privadas. Durante esse período inicial, a proteção dos ativos digitais era amplamente de responsabilidade dos próprios investidores.

Muitos usavam práticas básicas de segurança, como armazenar suas chaves privadas em dispositivos físicos, mas a falta de regulamentação e a natureza emergente do mercado limitavam a disponibilidade e a eficácia das soluções de seguro.

Conscientização

Com o aumento da popularidade das criptomoedas e a crescente conscientização sobre os riscos associados a elas, surgiram as primeiras iniciativas para oferecer seguros específicos para ativos digitais. Seguradoras começaram a explorar a viabilidade de coberturas para perdas decorrentes de ataques cibernéticos e falências de exchanges. Esses seguros eram geralmente oferecidos em forma de apólices especiais e tinham um escopo limitado.

À medida que o mercado de criptomoedas amadureceu e se diversificou, a segurança em ativos digitais também evoluiu. A entrada de novos players no setor, incluindo empresas especializadas em serviços de custódia, trouxe uma gama mais ampla de produtos e soluções. Esse conceito começou a se integrar a outras áreas de inovação, envolvendo empresas especializadas em segurança digital e criptografia de forma mais abrangente.

Hoje, os produtos da área são frequentemente integrados a soluções de custódia seguras, que garantem uma camada adicional de proteção para os ativos digitais. O mercado também se beneficiou de avanços tecnológicos, como contratos inteligentes e blockchain, que têm o potencial de melhorar a transparência e a eficiência dos processos. A utilização desses avanços permite a criação de soluções mais dinâmicas e responsivas às necessidades dos investidores.

A regulamentação crescente e a aceitação mais ampla das criptomoedas têm contribuído para a consolidação e o fortalecimento do mercado de segurança para ativos digitais. Isso oferece uma base para a padronização de produtos e práticas, ajudando a construir confiança entre investidores e seguradoras.

Essa conscientização de que é necessário proteger seus ativos digitais e, para isso, estar em contato com empresas confiáveis é um sinal da expansão desse mercado e da evolução contínua de empresas de tecnologia no ramo.

A trajetória de segurança e serviços de custódia no meio dos ativos digitais reflete a evolução do mercado cripto e a necessidade crescente de soluções eficazes de proteção.

Conforme os anos passam isso se fortalece, mas por outro lado os ataques cibernéticos também ficam mais sofisticados. É preciso estar sempre antenado e resguardado.

*João Canesin é engenheiro formado pela USP com especialização pela École Centrale Supélec, uma das mais prestigiadas escolas francesas em engenharia, matemática e inteligência artificial. Iniciou a carreira no Brasil no campo de energias renováveis na Athon Energia, contribuindo para a transformação do cenário energético brasileiro incorporando tecnologias verdes e limpas. Posteriormente, adentrou o setor aeronáutico na Embraer, onde participei do projeto inovador do eVTOL EVE-100, marco para a mobilidade aérea urbana. Agora, está na 0xCarbon como engenheiro líder de IA.

