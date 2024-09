Volta do Flappy Bird? Retorno do jogo gera polêmica após revelação de criador

Mais de 10 anos após o seu imenso sucesso e rápido fim, o jogo Flappy Bird está de volta. Mantendo a proposta original, o jogo foi relançado neste mês no aplicativo de mensagens Telegram e deve ganhar outras versões, incluindo para computador, em um futuro próximo, trazendo como novidade a integração com o mundo cripto.

O lançamento no Telegram ocorreu graças a uma parceria entre o blockchain Ton - escolhido para ser a rede oficial do aplicativo - e a The Flappy Bird Foundation, que possui os direitos de imagem e gerenciamento do jogo. A versão para o Telegram foi lançada em 12 de setembro.

Além da inserção na tecnologia blockchain, materiais de divulgação do jogo indicam que ele deverá contar, ainda, com uma criptomoeda própria, a FLAP, que pode ser lançada nas próximas semanas por meio de uma distribuição gratuita do token, o chamado airdrop.

Anteriormente, o site do projeto indicava que ele poderia ganhar tokens criados no blockchain Solana, mas a informação foi removida. Há indicativos, ainda, de que ele poderá contar com tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês), mas os responsáveis pelo projeto não compartilharam mais detalhes

Apesar do relançamento do Flappy Bird ser comemorado pelos seus fãs, o movimento também criou polêmica. O motivo é o pronunciamento público de Dong Nguyen, criador do jogo e que decidiu tirá-lo do ar pouco depois do lançamento -, destacando que ele não está ligado ao novo projeto.

Em seu pronunciamento, Nguyen revelou que não vendeu a propriedade intelectual de criação do jogo para a fundação que agora lançou a nova versão. Ele disse ainda que "não apoio cripto", se afastando da conexão entre o jogo e o mundo das criptomoedas.

Informações reveladas pelo site IGN indicam que a The Flappy Bird Foundation adquiriu o controle do jogo após comprá-lo de outra companhia do mundo dos games, a Gametech Holding.

A Gametech Holding conseguiu tirar os direitos de Nguyen sobre o jogo após vencer um processo aberto contra o desenvolvedor. Nele, a fundação alegou que Nguyen teria abandonado a sua patente ao não responder a avisos de violação da marca.

Nguyen não participou do processo, e por isso acabou perdendo os direitos em torno do Flappy Bird. Agora, o relançamento do jogo poderá mostrar se o Flappy Bird ainda tem a mesma capacidade de atrair milhões de usuários ou se a sua febre era, apenas, algo do momento.