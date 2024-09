Especialistas do BTG apontam “janela de oportunidade” em criptomoedas; saiba como se beneficiar

Uma das principais dúvidas de investidores de qualquer ativo financeiro está em como saber o momento certo para investir. No caso das criptomoedas, esse momento pode ser agora. De acordo com um relatório recente da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, o bitcoin pode continuar subindo e outras criptomoedas, mais ainda.

“A convergência de crescimento robusto, apoio institucional, um ambiente regulatório cada vez mais sólido e o comportamento de ciclos prévios torna o momento oportuno para investir em criptoativos”, disse o relatório “Timing de mercado: janela de oportunidade em crypto”, assinado pelos analistas de research da Mynt, João Galhardo e Matheus Parizotto.

Os especialistas citaram uma série de acontecimentos positivos para o setor, como o grande fluxo de entrada e interesse institucional nos ETFs de bitcoin e o corte de 0,50% na taxa de juros dos Estados Unidos para justificar o otimismo.

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, deve apresentar um final de 2024 positivo, de acordo com o documento. No entanto, as oportunidades de ganhos maiores devem se concentrar em outras criptomoedas, conhecidas como “altcoins”.

“Além do crescente interesse por bitcoin, as altcoins estão em uma posição estratégica no ciclo atual de mercado. Embora o bitcoin continue a atrair grande atenção, a análise de ciclos anteriores indica que esse movimento pode abrir espaço para oportunidades significativas em outras criptomoedas”, disseram os analistas João Galhardo e Matheus Parizotto no relatório.

“Historicamente, picos no preço do bitcoin costumam anteceder uma redistribuição de liquidez para as altcoins, resultando em uma valorização expressiva desse segmento. Essa dinâmica, conhecida como ‘altseason’, reflete momentos em que as altcoins superam o desempenho do bitcoin em retornos percentuais”, acrescentaram.

Como se beneficiar

“Altcoins, que tradicionalmente apresentam maior volatilidade, tendem a oferecer retornos mais expressivos durante esses períodos, o que as posiciona como uma oportunidade atraente para investidores dispostos a capturar esse potencial de valorização”, explicaram os analistas.

