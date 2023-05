Diversifique ou morra: as vantagens de ter diferentes ativos no investimento cripto

Por Felippe Percigo*

Já existe uma certa comoção no mercado de que estaríamos nos dirigindo a um ciclo de alta. Boa parte dos indicadores cripto trazem perspectivas positivas, mas sabemos que os desafios econômicos e geopolíticos não desapareceram, assim como os regulatórios se aproximam no horizonte.

Com as narrativas aquecidas, é possível que vejamos, a partir de agora, um tsunami de entrantes na criptoesfera, em um movimento de adoção sem precedentes na história da tecnologia.

Eu decidi dar as boas vindas a quem está chegando com uma série de três colunas especiais. A intenção é orientar esses investidores no caminho de um portfólio com risco equilibrado e boa lucratividade.

Mas não só. Garanto que o conteúdo será de grande utilidade também para você que está na estrada há mais tempo, mas precisa elaborar estratégias mais eficientes ou até corrigir rotas que te distanciam dos seus objetivos.

Nessa sequência de textos, vamos falar da importância de se ter um plano de investimento bem estruturado, sobre diversificação de carteira e ainda entender, passo a passo, o processo de escolha dos melhores ativos para acumular para o longo prazo.

A minha proposta de temas mira em trabalhar a mentalidade, logo no início, daqueles que veem um mercado vibrante como o cripto e embarcam para tirar proveito de seu alto potencial de rentabilidade.

A primeira atitude é ressignificar tudo o que você vem escutando e absorvendo sobre cripto de amigos palpiteiros e nas redes sociais, onde “mentores” e “especialistas” se multiplicam com estratégias fantásticas para deixá-lo milionário em pouco tempo.

Quem está realmente disposto a se envolver com a construção de um portfólio precisa entender os mecanismos do mercado, se comprometer a sair da superficialidade, ser paciente e estar disposto a estudar.

Parece difícil? Te garanto que difícil mesmo é se aventurar em ativos digitais sem compreensão nem estratégia, e perder dinheiro achando que o mercado cripto é cassino.

Por puro desconhecimento, as criptomoedas ainda são vistas por muitos apenas como um meio de investimento e especulação financeira. Precisamos entender, no entanto, que os ativos baseados em blockchain representam novas formas de tecnologia capazes de transformar o sistema financeiro como o conhecemos e a indústria como um todo. E isso já é realidade.

Assim como o investidor tradicional estuda profundamente as empresas para escolher as melhores ações, o investidor cripto deve estudar os projetos (as tecnologias) e analisar seu potencial de crescimento e relevância no futuro.

Para montar uma carteira, devemos desenhar um plano estruturado de acordo com o perfil do investidor, tolerância a risco e objetivos. Dentro deste plano, a diversificação do portfólio será fundamental para aumentar a segurança e a rentabilidade do investimento.

O que é diversificação e por que é importante

“Não coloque todos os ovos na mesma cesta.”

Quem ainda não ouviu esse mantra do mercado financeiro?

Um investimento diversificado na visão tradicional nada mais é do que investir em diferentes tipos de ativos financeiros, como ações, títulos, imóveis e commodities, em vez de colocar todo o seu dinheiro em apenas um tipo de investimento.

O objetivo da diversificação é reduzir o risco geral do investimento, pois se uma classe de ativos não performar bem em um determinado período, outros ativos podem compensar essa perda. Ou seja: é possível diluir os riscos e buscar retornos maiores de forma mais inteligente.

No mercado cripto, funciona da mesma forma, a diferença é que diversificamos com ativos digitais de categorias diferentes. Mais adiante, vou me dedicar a algumas delas.

A diversificação é especialmente importante porque os ativos digitais são considerados altamente voláteis e, portanto, com risco embutido maior.

As criptomoedas podem apresentar flutuações extremas de preço em um curto período de tempo, o que significa que investir em apenas uma cripto ou uma categoria pode ser muito arriscado.

Outra vantagem de diversificar é aproveitar oportunidades de investimento em diferentes criptomoedas com potenciais diferentes de retorno. Existem criptos mais estáveis e previsíveis em termos de preço, como o bitcoin e o ether, enquanto outras podem ter maior potencial de crescimento, mas com maior risco, como é o caso de algumas criptomoedas. Ao diversificarmos, conseguimos equilibrar o risco e o potencial de retorno do portfólio.

O poder da diversificação de maximizar retornos também é um grande catalisador. Quando um investidor faz aportes em diferentes ativos, abre as portas para alcançar retornos mais altos do que aqueles alcançados com um único ativo ou categoria. Essa estratégia pode ajudar a compensar eventuais perdas de alguns ativos, com ganhos em outros.

Categorias de ativos para investir

DeFi

O DeFi ou Finanças Descentralizadas são projetos que usam a tecnologia blockchain para criar serviços financeiros descentralizados, sem a necessidade de terceiros como bancos ou outras instituições financeiras. É um dos setores mais populares e em rápido crescimento no mercado cripto.

O DeFi inclui aplicativos descentralizados, os famosos DApps, que podem ser utilizados em diversas áreas, como finanças, jogos e mídia social. Alguns dos projetos mais populares hoje são as plataformas Aave (plataforma de empréstimo), Compound (protocolo de empréstimo e depósito) e MakerDAO (plataforma de empréstimo colateralizado). Lembrando que os exemplos são para efeito de compreensão, essa não é uma indicação de investimento.

Vale ficar de olho porque o setor pode ser um dos grandes responsáveis por alavancar a adoção de criptomoedas e oferecer casos de usos reais, capazes de construir mais confiança em torno da tecnologia.

NFTs

Os tokens não fungíveis também são uma categoria a ser considerada na hora da diversificação.

O mercado de NFTs teve um 2021 explosivo. Desde então, vem sofrendo com a mudança do cenário macroeconômico, assim como todos os outros setores, mas segue aquecido, principalmente por conta de jogos e marcas que descobriram o seu poder de impactar comunidades.

Vale lembrar que arte e música foram extremamente impactadas com o surgimento dos NFTs, que elevaram a questão da propriedade de ativos a novos níveis. Eles podem, inclusive, estar vinculados a ativos do mundo real.

Mas os casos de uso dos tokens não fungíveis não se limitam e se expandem indústria afora, como nos segmentos de imóveis, seguros, logística e carros.

Metaverso

O metaverso é um mundo virtual onde são conduzidas atividades coletivas e colaborativas. Representa uma nova forma de socialização, consumo e entretenimento que chega com a evolução da internet, dos softwares e de equipamentos de imersão.

Os projetos que envolvem metaverso na Web3, em geral, têm toda uma economia própria acontecendo, alimentada por criptomoedas, NFTs e outros tipos de tokens.

Atualmente, os jogos ainda são o caso de uso mais popular do metaverso, mas a tecnologia ainda está em sua infância, podemos esperar uma grande expansão de sua utilidade.

As marcas de moda, por exemplo, foram as primeiras a identificar as oportunidades de diálogo que o metaverso abre com o consumidor. Bancos, empresas de varejo e de educação já estão se rendendo a ele. O ambiente vem sendo muito usado inclusive por corporações no mundo inteiro para reunir suas equipes remotas.

Alguns dos metaversos mais conhecidos hoje são Sandbox, Decentraland, Axie Infinity e Otherside.

Projetos de segunda camada

Resolvi adicionar esta categoria no texto porque o tema está em alta no mundo cripto. No entanto, como são projetos ainda em início de estrada, devem ser encarados com cautela pelos investidores. Embora demonstrem potencial, por ora, o ideal é observarmos.

Os protocolos conhecidos como segunda camada, Layer 2 ou camada 2 são uma solução para os sérios desafios enfrentados pelos protocolos de primeira camada, como o bitcoin e o ether. Eles são construídos em cima dos protocolos de primeira camada existentes e podem ajudar a resolver problemas muito sérios como escalabilidade, latência e custo.

A principal vantagem dos Layer 2 é seu poder de processamento de transações de forma mais rápida e com taxas mais baixas do que os Layer-1. Isso ocorre porque eles executam transações fora da cadeia principal e, em seguida, as registram na blockchain principal de maneira agregada.

Soluções de segunda camada populares são Lightning Network, com base na blockchain do bitcoin, assim como Polygon, Arbitrum e Optimism, que se propõem a melhorar a entrega da Ethereum. Esses protocolos podem oferecer benefícios significativos para os usuários, incluindo tempos de transação mais rápidos e taxas mais baixas.

Bom, acima estão relacionadas apenas algumas das categorias, mas o mundo cripto é muito variado e o futuro ainda não foi escrito. Podemos esperar novidades adiante.

O mais importante é entender que a diversificação deve ser uma prioridade do investidor, principalmente dada a natureza significativamente volátil dos ativos digitais.

E, como falei anteriormente, este é o primeiro texto de uma série de três conteúdos complementares que ajudarão você a montar um portfólio campeão. Até a semana que vem!

*Felippe Percigo é um investidor especializado na área de criptoativos, professor de MBA em Finanças Digitais e educa diariamente, por meio da sua plataforma e redes sociais, mais de 100.000 pessoas a investirem no universo cripto com segurança.

