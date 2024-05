Vítimas da FTX serão ressarcidas com juros após nova gestão recuperar bilhões além da dívida

A FTX, corretora de criptomoedas que protagonizou um dos maiores escândalos do mercado cripto em 2022, deve pagar seus clientes o valor integral da dívida mais juros ainda este ano, de acordo com um novo plano de falência apresentado à justiça dos EUA na última terça-feira, 7.

O plano de reorganização prevê que 98% dos credores da FTX recuperem cerca de 118% de seu dinheiro dentro de 60 dias após a sua aprovação no tribunal de Delaware, que está como responsável pelo caso de falência.

Em novembro de 2022, a então terceira maior corretora de criptomoedas do mundo colapsou após o vazamento de informações sobre o uso indevido do dinheiro de clientes. Com isso, a FTX deixou um prejuízo bilionário para seus clientes e seu fundador e CEO, Sam Bankman-Fried, foi julgado e recentemente condenado a 25 anos de prisão.

As expectativas de que as vítimas da FTX fossem ressarcidas eram baixas, mas sob a gestão do novo CEO John Ray III, a empresa conseguiu reunir fundos mais que suficientes para isso.

"Resultado inacreditável"

“Em qualquer falência, esse é um resultado inacreditável”, disse John Ray III à Bloomberg.

No início do ano, a FTX tinha apenas US$ 6,4 bilhões em caixa, um valor muito abaixo da dívida de aproximadamente US$ 11 bilhões. Agora, a empresa pretende ter entre US$ 14,5 e US$ 16,3 bilhões em caixa quando o plano de reorganização for aprovado. Uma audiência para discutí-lo está marcada para junho.

“Conforme divulgado anteriormente, a FTX.com tinha um déficit enorme no momento do pedido do Capítulo 11 em novembro de 2022 – detendo apenas 0,1% do bitcoin e apenas 1,2% de ether que os clientes acreditavam que ela detinha. Consequentemente, os devedores não puderam se beneficiar da valorização desses tokens perdidos durante esses casos do Capítulo 11”, afirmou um comunicado de imprensa.

Caso o plano seja aprovado, as vítimas da FTX devem receber o valor integral de suas perdas mais juros “pelo valor temporal dos seus investimentos”.

A nova gestão da FTX nega que o valor tenha sido recuperado através da valorização de criptomoedas como a Solana, que compunha boa parte do portfólio restante da corretora e apresentou valorização surpreendente.

Além disso, a FTX também vendeu participações em startups investidas por seu braço de venture capital, como a empresa de inteligência artificial Anthropic, que rendeu US$ 884 milhões à empresa falida.

