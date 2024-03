Vítimas da FTX 'nunca' serão totalmente ressarcidas graças à fraude de Bankman-Fried, diz novo CEO

O diretor de reestruturação da FTX e CEO, John Ray III, criticou uma tentativa dos advogados de Sam Bankman-Fried de reduzir sua sentença, argumentando que as vítimas “sofreram e continuam a sofrer”.

Ray escreveu ao juiz Lewis Kaplan em 20 de março em uma declaração de impacto em nome das vítimas da falência da FTX e seus “milhões de credores vítimas” para “corrigir declarações materiais e omissões na submissão da sentença” de Bankman-Fried, o fundador e principal acusado pelos problemas que levaram a corretora cripto ao colapso.

Resposta aos advogados de Bankman-Fried

A carta vem depois que os advogados de Bankman-Fried argumentaram em 19 de março que o guia de sentença de 40 a 50 anos dos promotores do governo dos Estados Unidos era muito severo.

Ray argumentou que as alegações de Bankman-Fried de que a FTX estava solvente na falência e que nenhum dinheiro foi perdido são “categoricamente, friamente e demonstravelmente falsas”.

“Os clientes ainda nunca estarão na mesma posição em que estariam se não tivessem cruzado caminhos com o Sr. Bankman-Fried e seu suposto tipo de ‘altruísmo’.”

Ray afirmou que liderou uma equipe extensa que passou mais de um ano “conduzindo a propriedade de um incêndio metafórico no lixo” para uma empresa que se aproxima de um plano “que retornará valor substancial aos credores”.

Vítimas da FTX nunca serão completamente ressarcidas

“As vítimas do Sr. Bankman-Fried nunca serão retornadas à mesma posição econômica em que estariam hoje se não fosse por sua colossal fraude,” ele adicionou em outra parte da carta.

Ray assumiu a exchange em dificuldades em novembro de 2022 e detalhou o extenso trabalho feito por um exército de advogados para recuperar ativos, cooperar com investigações e posicionar a empresa, que agora planeja devolver todo o valor aos credores.

Esta recuperação não apaga o imenso dano causado pelos crimes de Bankman-Fried, no entanto, disse Ray.

Ele afirmou quando assumiu como CEO que havia apenas 105 BTC restantes na FTX, contra direitos dos clientes de quase 100 mil BTC.

“Por que os Bitcoins estavam faltando?” ele questionou antes de afirmar que um júri “concluiu além de uma dúvida razoável que o Sr. Bankman-Fried os roubou e os converteu em outras coisas”.

Ray afirmou que Bankman-Fried considerou estratégias de relações públicas conflitantes após a falência, incluindo culpar a equipe de reestruturação enquanto também alegava querer trabalhar com eles para reembolsar os credores.

Ray disse que foi apenas por causa do caso de falência do Capítulo 11 que a empresa tinha ativos que poderiam se recuperar em valor, referindo-se à recente alta do mercado de cripto.

“Não se engane; clientes, credores não governamentais, credores governamentais e acionistas não insiders sofreram e continuam a sofrer,” ele concluiu.

Os advogados de Bankman-Fried argumentaram que uma proposta de sentença de 40 a 50 anos para uma “ofensa não violenta” era “medieval” enquanto solicitavam que fosse reduzida para cerca de cinco a seis anos e meio.

Bankman-Fried foi encontrado culpado de sete acusações relacionadas a várias fraudes e lavagem de dinheiro trazidas contra ele pelo governo dos Estados Unidos, quase um ano após o colapso da exchange de cripto. Ele vai ser sentenciado em 28 de março.

