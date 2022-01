Visa: pequenas empresas em vários países planejam receber em criptomoedas

Quase um quarto das pequenas empresas em nove países planejam aceitar moedas digitais como forma de pagamento em 2022, enquanto 13% dos consumidores nesses países esperam que as lojas de varejo comecem a oferecer pagamentos com criptomoedas a partir deste ano, de acordo com uma pesquisa da Visa.

A pesquisa com 2.250 donos de pequenas empresas de Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Irlanda, Rússia, Singapura e Canadá, sugere que as criptomoedas podem estar começando a se popularizar como meio de pagamento.

A Visa entrevistou mil adultos nos Estados Unidos, juntamente com 500 pessoas de cada um dos nove países.

"Acho que mais pessoas estão se sentindo mais confiantes com as criptomoedas", disse Jeni Mundy, chefe global de vendas e aquisição de lojistas da Visa.

Apesar da crescente popularidade entre investidores profissionais e de varejo, as criptomoedas não são amplamente usadas para pagar bens e serviços, em parte por causa de suas frequentes flutuações de valor.

Na segunda-feira, o bitcoin caiu mais de 5%, caindo abaixo do nível de US$ 40 mil pela primeira vez desde setembro.

Pequenas empresas fora da América do Norte estão mais abertas a aceitar moedas digitais como forma de pagamento.

A Visa descobriu que mais de 30% dos lojistas de pequenas empresas nos Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Singapura e Brasil planejam oferecer aos clientes a opção de pagar usando criptomoedas nos próximos meses, ante 19% nos Estados Unidos e apenas 8% no Canadá.

Quase três quartos das empresas pesquisadas em todo o mundo relataram que aceitar novas formas de pagamento é fundamental para o crescimento dos negócios. Para muitas empresas menores que estão adotando novas formas de pagamentos digitais, a adoção de criptomoedas pode ser uma evolução natural, disse Mundy.