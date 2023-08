Visa vai usar blockchain para modernizar vendas de ingressos no Brasil

A Visa anunciou nesta sexta-feira, 11, que desenvolveu uma ferramenta que usa tecnologia blockchain para modernizar e trazer mais segurança na venda e revenda de ingressos no Brasil. O projeto é resultado de uma parceria com a startup Bitfy, que atua no mercado cripto.

Em um comunicado compartilhado com exclusividade com a EXAME, a gigante global de meios de pagamento explicou que a solução é voltada para ingressos de eventos no Brasil, é totalmente digital e utiliza a tecnologia blockchain. Ela foi criada durante o programa Visa For Startups.

"Um dos maiores desafios do setor do entretenimento e eventos hoje é a proliferação e revenda de ingressos falsos, gerando prejuízos tanto para plataformas de ingressos quanto, principalmente, para consumidores que acreditam estarem adquirindo um ingresso legítimo", destaca a Visa.

Para combater essas práticas, a nova ferramenta da Bitfy transforma os ingressos em tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que ficam registrados e armazenados em carteiras digitais, facilitando a validação e rastreamento por parte dos compradores.

Atualmente em fase de testes, a expectativa das empresas é que a nova ferramenta seja apresentada ao público e a empresas parceiras ainda em 2023, permitindo sua implementação nos próximos meses.

A expectativa da Visa é que essa tecnologia vai "reduzir diversas vulnerabilidades exploradas por golpistas, criando uma rede de venda e revenda de ingressos confiável na qual todos os envolvidos têm mais segurança de que estão adquirindo um produto real, por um preço justo".

"Outro fator importante é que as promotoras de eventos terão uma melhor visibilidade de vendas de seus ingressos, evitando números inflacionados de vendas. O resultado final é uma melhor experiência de compra e venda para todos os envolvidos, modernizando e digitalizando todo o setor de eventos", explica a empresa.

O comunicado destaca ainda que o projeto faz parte de um conjunto de iniciativas da Visa para disseminar as tecnologias por trás da tokenização de ativos "para um número cada vez maior de pessoas, de forma simples e acessível". Em entrevista à EXAME, o líder da Visa no Brasil destacou que a tokenização é uma das prioridades da empresa.

Potencial dos NFTs

Para Lucas Schoch, CEO da Bitfy, a solução é "inovadora" e busca trazer "equidade e segurança nas transações de compra, venda e revenda de ingressos, buscando superar desafios relacionados a fraudes e falsificações. Cada NFT representa uma autenticidade singular, capacitando os usuários com vantagens exclusivas e uma experiência VIP sem precedentes".

"Acreditamos firmemente que os NFTs representam a base de uma nova era para ingressos e experiências personalizadas, e estamos entusiasmados com o futuro da indústria de eventos. Nossa meta é garantir o acesso seguro aos eventos preferidos dos fãs, protegendo seus interesses e estimulando o crescimento do mercado", afirma.

Já Cristiane Taneze, diretora-executiva de Inovação da Visa, pontua que o projeto "é uma demonstração do quão inovador e criativo é o ambiente das startups brasileiras, reforçando a importância do programa Visa for Startups na busca por parceiros que contribuam na nossa busca por encontrar soluções que levem maior digitalização, segurança e praticidade para o consumidor".

