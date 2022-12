Virada no metaverso pretende festejar chegada de 2023 virtualmente

As festividades relacionadas à virada do ano se aproximam. Geralmente, as escolhas se dividem entre festejar em casa, com familiares, ou junto ao público, em algum lugar movimentado. A virada para um novo ano, desta vez, tem um novo lugar: o metaverso.

O Open Metaverse (OM), do qual o famoso Punk6529 é cofundador, realizará um evento para receber a chegada de 2023. As festividades ocorrerão no notório terraço do OM, onde um brasileiro se apresentará como DJ.

Virada virtual

Desde a criação do OM, o brasileiro DJ Hash é um membro ativo da comunidade deste metaverso. Mais precisamente, Hash é membro do coletivo conhecido por se reunir no terraço de um dos prédios do universo virtual: a RooftopDAO.

Ao Cointelegraph Brasil, Hash conta que, desde que as conversas por voz foram habilitadas no OM, os usuários que se reúnem no terraço começaram a promover festas. E foi aí que as músicas começaram. Esta, porém, será sua primeira vez se apresentando dentro do Open Metaverse. Esta também será a primeira ‘festa da virada’ do OM, já que sua criação ocorreu em abril de 2022.

Hash espera um ambiente animado, com base nas outras festas às quais já compareceu no ‘Rooftop’. Além disso, esta é a primeira vez que o OM permitirá o uso de avatares humanóides, deixando “a estética bem curiosa”, avalia.

“Como muitas pessoas estarão intercalando as celebrações no OM com a vida real, vai ter bastante rotatividade de usuários também”, acrescenta. O Open Metaverse é aberto para todo e qualquer usuário, e a performance de Hash está prevista para ocorrer no dia 31 de dezembro, entre 19h e 21h30, horário de Brasília.

A DAO do terraço

Um dos diferenciais do OM é a ausência de gravidade. Isso permite que, dentro do universo virtual, usuários possam realizar pulos altíssimos, sem restrições. Isso fez com que uma ‘competição de pulos’ fosse iniciada, fazendo com que usuários recém-chegados ao Open Metaverse descobrissem o terraço. E esse foi o motor da criação da RooftopDAO, já que, em poucos dias, os usuários decidiram criar um coletivo.

“A DAO é tanto meme quanto uma organização séria, e foi criada pelos usuários que conseguiram pular até o maior telhado do OM nos primeiros dias de sua existência”, afirma Hash.

O DJ brasileiro do metaverso conta que, em alguns casos, a relação entre membros da organização descentralizada ultrapassou o metaverso. “Alguns membros já se encontraram na vida real, em eventos como NFT NYC e NFT Miami.” O engajamento entre os membros da RooftopDAO é classificado por Hash como “natural”, com foco em criar memes, dar suporte a novos membros do OM e compartilhar fotos de terraços.

A adesão pelo terraço foi tão grande que, conforme conta Hash em uma série de publicações feitas em seu Twitter, a área precisou ser aumentada para comportar mais usuários. Para entusiastas da Web3 que buscam interagir com diferentes comunidades, a virada do ano no Open Metaverse pode ser uma boa alternativa para conhecer novas pessoas. E novos terraços.

