Vale do Sílicio: lugar certo para acelerar ideias e projetos; veja as oportunidades para startups

O Vale do Silício, an Califórnia, é o berço de gigantes da tecnologia e até hoje surge como uma das principais localidades quando o assunto é inovação. Nesse sentido, muitos ficam curiosos para saber como funciona lançar uma startup por lá.

No novo episódio do podcast Future of Money, recebemos Mário Márcio Pereira, cofundador da desenvolvedora de softwares Begen, que no bate-papo com Mariana Maria, apresentou as últimas novidades da empresa que acaba de se lançar no Vale do Silício para atender a global HP, parceria fechada via networking. Assista ao vídeo para conhecer mais sobre o lugar certo para acelerar ideias e projetos:

