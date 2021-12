Usuário se confunde e vende NFT de R$ 1,7 milhão por valor cem vezes menor

Já imaginou ter um bem avaliado em mais de R$ 1,7 milhão e receber apenas R$ 17 mil por sua venda? Foi o que aconteceu com o proprietário de um Bored Ape, parte de uma das coleções mais populares, desejadas e caras do universo dos NFTs - a Bored Ape Yacht Club. E o pior de tudo: a culpa foi apenas dele.

O dono do Bored Ape #3547 decidiu colocar o seu NFT à venda. Ao invés de 75 ETH, equivalentes a pouco mais de US$ 300 mil, o colocou à venda por 0,75 ETH, ou cerca de US$ 3 mil. O erro aconteceu porque o valor é preenchido da direita para a esquerda, sendo necessário acrescentar os zeros das duas casas decimais para chegar ao valor desejado.

Max, que usa o apelido maxnaut na plataforma de NFTs OpenSea, explicou o acidente: "Como isso aconteceu? Acho que foi um lapso de falta de concentração. Eu coloco muitos itens à venda todos os dias e não estava atento o suficiente. Eu percebi o erro imediatamente após clicar, mas uma conta automatizada enviou uma transação com 8 ETH em taxas de gás e conseguiu comprar instantaneamente", disse, em entrevista ao site Cnet.

Logo depois de comprar o Bored Ape "em promoção", a mesma conta recolocou o NFT à venda, mas pelo preço correto, de mais de 250 mil dólares. "E aqui, dentro da beleza do blockchain, você pode ver o quanto essa tecnologia é honesta e implacável", acrescentou Max.

A coleção Bored Ape Yacht Club foi lançada com 10 mil tokens que incluem desenhos de macacos e cuja combinação de cores e acessórios é gerada automaticamente. No seu lançamento, foram vendidos a cerca de 200 dólares, mas se popularizaram, atraíram famosos como Post Malone, Jimmy Fallon, Stephen Curry e até a Adidas, e hoje são vendidos a milhares de dólares - ou centenas de milhares, a depender da raridade da combinação. Atualmente, é difícil comprar um Bored Ape por menos de 50 ETH, ou cerca de US$ 210 mil.

