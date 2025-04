Bernstein: bitcoin pode bater novo recorde de preço com "acumulação corporativa e aperto de oferta"

Um relatório recente da Bernstein afirma que o bitcoin pode atingir novos recordes de preço em breve, graças ao forte interesse institucional pela maior criptomoeda do mundo. A partir do investimento em ETFs, grandes empresas poderiam colaborar para um "squeeze", ou "aperto" na oferta da criptomoeda, que já possui escassez programada e um limite de 21 milhões de unidades, das quais mais de 19 milhões já foram mineradas.

No momento, o bitcoin é negociado a aproximadamente US$ 94.500, mas sua máxima histórica é de US$ 109 mil.

Os analistas da Bernstein estimam que o bitcoin atingirá cerca de US$ 200 mil até o final de 2025, US$ 500 mil até o final de 2029 e US$ 1 milhão até o final de 2033.

"A longo prazo, acreditamos que os fundamentos do bitcoin estão sendo impulsionados por sua própria trajetória de demanda e sua oferta imutável, matematicamente comprovada, de 21 milhões de moedas. O bitcoin minerado hoje é de 19,9 milhões e, do 1,1 milhão restante a ser minerado, quase 95% será minerado nos próximos 10 anos", disseram eles. "É difícil ser pessimista, em nossa opinião, em relação a este ativo com a atual dinâmica de demanda e oferta", diz o relatório.

Para justificar a previsão, os analistas argumentam que as correlações de curto prazo são enganosas e que o esgotamento das vendas no varejo, a crescente corrida pela acumulação corporativa e o retorno dos fluxos de entrada em ETFs são indicadores mais precisos — sugerindo que um "aperto de oferta" pode levar o bitcoin a atingir novas máximas. Além disso, eles também esperam que o desenvolvimento de uma reserva estratégica de bitcoin pelo governo dos EUA possa colaborar para esse movimento.

"Em nossa opinião, o atual impulso impulsionado por corporações/instituições é forte o suficiente para levar o bitcoin a novos patamares em 2025. No entanto, uma compra significativa de bitcoin pelo governo dos EUA definitivamente não está precificada e desencadearia uma mudança global na acumulação competitiva de bitcoin entre Estados-nação soberanos."

Enquanto isso, cada vez mais empresas anunciam estratégias de tesouraria com bitcoin. Além da brasileira Méliuz, SoftBank, Tether, Bitfinex e Cantor Fitzgerald revelaram uma nova empresa de tesouraria corporativa de bitcoin chamada Twenty One Capital, com uma posição inicial prevista de 42 mil BTC.

"A Twenty One pretende replicar o manual de bitcoin da Strategy, embora com uma base de capital menor. Independentemente disso, o jogo de acumulação de bitcoin está se tornando competitivo", acrescentaram, observando que aproximadamente 80 empresas agora detêm um total combinado de 700.000 BTC, ou 3,4% do estoque total de 21 milhões de bitcoin.

Em conjunto, todos os ETFs de bitcoin e títulos do tesouro corporativo agora respondem por quase 9% da oferta total de bitcoin, observaram os analistas. Este número representa um aumento de sete vezes desde o lançamento dos ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos, em janeiro de 2024.

