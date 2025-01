Trump Media vai oferecer serviços financeiros com criptomoedas em parceria com Charles Schwab

A Trump Media and Technology Group (TMTG), um conglomerado de mídia fundado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, anunciou na última quarta-feira, 29, que está expandindo suas operações para os serviços financeiros e criptomoedas. O novo projeto recebeu o nome de Truth.Fi.

De acordo com o anúncio, a empresa oferecerá contas separadamente gerenciadas em parceria com o gigante de serviços financeiros Charles Schwab, fundos de índice personalizados e serviços de criptomoeda.

O CEO da TMTG, Devin Nunes, afirmou que o desenvolvimento do Truth.Fi pode proteger os norte-americanos de serem desbancarizados e caracterizou a plataforma como uma alternativa de liberdade de expressão às opções das grandes empresas de tecnologia. Nunes também é presidente do Conselho Consultivo de Inteligência do governo Trump.

A novidade segue meses de especulação sobre a expansão do conglomerado para serviços com criptomoedas e é mais um sinal de que a regulamentação de ativos digitais está passando por uma grande mudança sob a administração de Trump.

Em setembro de 2024, o presidente Trump anunciou o lançamento da World Liberty Financial, uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês). Na época, o anúncio gerou reações mistas dos participantes do mercado quanto ao timing e à sustentabilidade do projeto.

De acordo com a Arkham Intelligence, a World Liberty acumula mais de US$ 394 milhões em criptomoedas, incluindo mais de 62 mil unidades de ether, 646 Wrapped Bitcoin e mais de 19 mil unidades de Lido Staked Ether. A plataforma DeFi comprou mais de US$ 100 milhões em criptomoedas em 20 de janeiro, no dia da posse do presidente.

A World Liberty Financial também começou a garantir nomes de domínio relacionados a Trump no Ethereum Name Service (ENS) antes da posse do presidente. Os nomes ENS incluíam barrontrump.eth, erictrump.eth, trumpcoin.eth e worldliberty.eth, o que gerou especulações sobre os planos futuros da família nos mercados de ativos digitais.

O cofundador do Ethereum, Joe Lubin, disse que a aquisição de ether, que é o maior investimento da World Liberty Financial em dólares, e os registros adquiridos sinalizam que a família Trump pode construir negócios na rede Ethereum.

No entanto, a família Trump não fez nenhum anúncio oficial sobre a construção de outro negócio ou protocolos adicionais na rede Ethereum neste momento.