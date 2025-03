Tokenização de títulos do Tesouro dos EUA supera US$ 4 bilhões e bate recorde

A tokenização de títulos do Tesouro dos Estados Unidos atingiu nesta semana um novo recorde, chegando à marca de US$ 4,2 bilhões em ativos tokenizados até o momento. Apenas entre o final de janeiro e o início de março, o segmento teve um crescimento de US$ 800 milhões.

Os dados, reunidos pela plataforma rwa.xyz, indicam que o segmento segue em expansão, mesmo em meio a um momento adverso enfrentado pelo mercado de criptomoedas. Além disso, apontam para uma demanda crescente por parte de investidores.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

De acordo com o levantamento, a plataforma de tokenização de ativos Ondo Finance é responsável por quase US$ 1 bilhão em títulos tokenizados por meio dos tokens OUSG e USDY, com um crescimento de 53% no último mês. Já o BUIDL, token da BlackRock, cresceu 25%, superando US$ 800 milhões.

O token BENJI, da gestora Franklin Templeton, cresceu 16% e ultrapassou os US$ 680 milhões, enquanto o USTB, da Superstate, superou os US$ 360 milhões e teve um salto de mais de 63% no período. A única queda foi do token USYC, da Hashnote, que perdeu 20% do valor.

Ao site CoinDesk, Brian Choe, líder de pesquisa da rwa.xyz, disse acreditar que "o crescimento da capitalização de mercado dos títulos tokenizados mesmo em um momento de queda das criptomoedas reflete uma fuga para a qualidade, como quando os investidores migram das ações para títulos do Tesouro".

Ele ressalta que os títulos tokenizados do Tesouro dos EUA têm tido um crescimento superior ao de stablecoins nas últimas semanas. Já em momentos de alta no mercado cripto, ocorreu o contrário, com as stablecoins expandindo a capitalização de mercado mais intensamente.

Para Choe, isso indica que "alguns investidores não estão saindo do ecossistema cripto. Na verdade, eles estão rotacionando para ativos mais seguros e lucrativos até que as condições de mercado melhorem", resultando no crescimento recente observado.

A tokenização dos títulos do Tesouro dos EUA ocorre a partir da criação de tokens que são pareados aos títulos. Com isso, os compradores estão, na verdade, comprando esses papéis, resultando em uma exposição à renda fixa norte-americana e se beneficiando das vantagens da tecnologia blockchain.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok