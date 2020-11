‘Tenha criptoativos no portfólio’, diz gestor de fundo que subiu 15.000%

Dan Morehead, fundador e CEO do Pantera Capital, o maior venture fund cripto do mundo, foi um dos convidados para falar sobre criptoativos no Future of Money nesta quinta-feira (12). Em seu keynote, mostrou otimismo sobre o futuro para essa classe de ativos.

“É algo importante e novo, que vai criar rupturas no mercado financeiro. Não estou falando sobre colocar grandes quantidades ou todas as suas economias, mas pelo menos uma pequena parte do seu portfólio deve ser alocada em criptoativos”, disse.

“Nosso primeiro fundo no Pantera Capital subiu 15.000%, um retorno que não existe em nenhuma outra classe de ativos do mundo. Por quê? Porque os criptoativos atacam os ativos mais valiosos do mundo. Estamos falando de um mercado de 100 trilhões de dólares que será dominado por bitcoin e outros criptoativos em breve”, prosseguiu.

Proteção contra a inflação

Para Morehead, os criptoativos são uma opção para proteger seus investimentos:

“A resposta dos governos ao impacto econômico da pandemia tem sido muito agressiva. Os Estados Unidos nunca ficaram inadimplentes, e está indo nessa direção, assim como vários outros países. Em junho, o governo norte-americano imprimiu mais dívida do que nos dois séculos anteriores. Isso vai fazer os preços subirem, causar inflação, e fazer o valor do dinheiro impresso despencar”, explicou.

“Lutar contra a inflação é muito difícil e leva tempo. Bancos centrais têm muita dificuldade pra fazer isso, especialmente em economias menores. O bitcoin oferece uma proteção contra essa exposição que todos viveremos em breve, de desvalorização das moedas nacionais”, afirmou. “Você não consegue ‘imprimir’ mais bitcoin de acordo com sua vontade, como faz um governo”.

Potencial de crescimento

Para Dan Morehead, o crescimento do mercado de criptoativos ainda está em fase inicial, com enorme potencial de crescimento: “Criptoativos ainda são algo muito novo, quase rudimentar. São 100 milhões de usuários do sistema, mas existem 7 bilhões de pessoas no mundo”, disse. “A internet surgiu em 1976, não em 1993. Demorou 20 anos pra surgir o primeiro navegador, que a transformou a internet em algo, que popularizou a tecnologia”.

O investidor prosseguiu: “Sei que muitas pessoas ainda relutam, mas preciso dizer: o bitcoin não vai acabar. Aliás, acabar com o bitcoin é absolutamente impossível. É um protocolo de código aberto, que está em todo lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Você não fecha uma empresa e acaba com o bitcoin”.

“Existem três bilhões de desbancarizados no mundo. Os criptoativos são uma solução para essas pessoas, e isso dá mostras do espaço disponível para crescimento”, explicou.

Atualmente, o bitcoin, maior ativo digital do mundo, tem uma capitalização de mercado de 295 bilhões de dólares. Somados todos os criptoativos, o valor total é de 462 bilhões. Como referência, o mercado de ações brasileiro tem market cap de 750 bilhões de dólares. Isso mostra que, de fato, o mercado cripto ainda está em estágio inicial de evolução.