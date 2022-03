Taxa de juros aumenta nos EUA: o que acontece com o preço do bitcoin?

Na última semana, o Fed, banco central dos EUA, anunciou um aumento de 0,25% na taxa de juros do país, dando continuidade a uma política contracionista para conter os avanços da inflação. Por conta deste aumento, ativos de risco, como o bitcoin, tiveram uma queda em seus preços, devido a um movimento de risk-off, no qual investidores se desfazem de suas posições em renda variável e direcionam seu capital para a renda fixa.

Entretanto, pouco tempo após o comunicado do Fed, a criptomoeda já demonstrou uma boa recuperação, com uma performance que inclusive, superou a de outros ativos de risco.

Mas como o bitcoin irá se comportar nesse contexto? A criptomoeda já pode ser vista como uma reserva de valor? E por que os seus preços estão se descorrelacionando de outros ativos de risco?

Ficou curioso? Então assista ao vídeo e confira a resposta para todas essas perguntas em mais uma edição do podcast do Future of Money com Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto, Gabriel Rubinsteinn e ZD, que discutem sobre o aumento na taxa de juros nos EUA e explicam os seus possíveis impactos no preço do bitcoin e de outras criptomoedas.

