Strategy de Michael Saylor atinge valor de mercado recorde em meio à alta do Bitcoin

A Strategy (MSTR), empresa de Michael Saylor, encerrou o pregão de quarta-feira com a maior capitalização de mercado de sua história, à medida que o bitcoin continua próximo de suas máximas históricas.

“A MSTR acabou de fechar com a maior capitalização de mercado de todos os tempos”, disse Saylor em uma postagem na rede X na quarta-feira.

Preço da MSTR “se preparando” para novas máximas

Isso ocorre enquanto o preço das ações da MSTR subiu 21,52% no último mês, encerrando a quarta-feira cotado a US$ 455,90, segundo dados do Google Finance.

Enquanto isso, o bitcoin disparou 10% no último mês, alcançando uma nova máxima histórica de US$ 122.884 na segunda-feira, antes de recuar para US$ 118.413 no momento da publicação, de acordo com dados da Nansen.

O operador de opções Sean Trades disse em uma postagem na quarta-feira que a MSTR está “se preparando para a próxima pernada rumo às máximas históricas”.

Apesar de atingir uma nova máxima de capitalização de mercado, a MSTR ainda está 19% abaixo de sua máxima histórica de US$ 543, alcançada em 20 de novembro. A empresa continuou a emitir ações para financiar sua estratégia de acumulação de bitcoin.

MSTR completa 11º dia de qualificação para o S&P 500

O vice-presidente da Strive Funds Bitcoin Strategy, Jeff Walton, disse em uma postagem na rede X na quarta-feira que esta é a 11ª vez que a Strategy se qualifica para o S&P 500.

Em maio, durante o documentário do Financial Times "Michael Saylor’s US$ 40 Billion Bitcoin Bet", Walton previu que a Strategy se tornaria “a empresa de capital aberto número um em todo o mercado” por conta de sua força financeira futura impulsionada pelo bitcoin.

A empresa anunciou em um arquivamento junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na segunda-feira que adquiriu 4.225 bitcoins por US$ 472,5 milhões na semana passada.

A Strategy divulgará seu próximo relatório de resultados em 5 de agosto. A empresa reportou prejuízos líquidos nos últimos três trimestres.

