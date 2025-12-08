Strategy aproveita queda do bitcoin e investe mais US$ 1 bilhão

A Strategy anunciou nesta segunda-feira, 8, que realizou uma nova compra de unidades de bitcoin. Com um investimento de aproximadamente US$ 1 bilhão, a empresa não apenas ampliou a sua reserva corporativa da criptomoeda como também realizou a maior aquisição de unidades do ativo nos 100 dias.

O movimento da empresa chamou a atenção do mercado por ocorrer mesmo em meio à queda intensa da criptomoeda nas últimas semanas. Entretanto, o movimento de preço do ativo parece ter sido visto pela companhia como um momento favorável para comprar unidades em um preço mais acessível.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Ao todo, a Strategy adquiriu 10.624 unidades de bitcoin, elevando a sua reserva para cerca de 660.600 unidades da criptomoeda. Os ativos são avaliados em cerca de US$ 60 bilhões, considerando a cotação atual da moeda digital. A marca consolida a empresa como a maior detentora institucional do ativo.

O valor investido pela empresa ao longo da semana passada foi equivalente a todas as compras registradas desde o meio de setembro, simbolizando uma intensa demanda pela criptomoeda. A compra também reverteu uma tendência recente da Strategy de realizar compras menores.

Na prática, valores expressivos como o investimento na primeira semana de dezembro ajudam a manter uma demanda pelo bitcoin e evitar quedas mais intensas, compondo uma resistência de preço que pode frear um movimento recente de desvalorização da criptomoeda.

A Strategy informou que os recursos usados para a última compra vieram de um movimento de venda secundária de ações no mercado. A estratégia faz parte de um conjunto de ações de captações de recurso que a empresa vem empregando nos últimos meses.

Em geral, os valores captados são investidos quase inteiramente em novas compras da criptomoeda. A Strategy começou a comprar bitcoin em 2020, sendo uma pioneira na criação de uma reserva corporativa de uma criptomoeda. Ao todo, ela já investiu mais de US$ 40 bilhões nas compras.

A compra também mostra o comprometimento da Strategy em realizar aquisições da criptomoeda mesmo em momentos adversos. Outras empresas com reservas corporativas da moeda digital pausaram as compras nas últimas semanas, indicando uma cautela maior.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok