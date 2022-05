STEPN: como ganhar dinheiro fazendo exercícios

Os jogos move-to-earn (em tradução livre “mova-se para ganhar”) são a mais recente inovação do mercado de criptoativos. Eles vieram para acabar com as desculpas de ficar em casa sem se exercitar: agora você pode ganhar dinheiro para fazer exercícios.

O STEPN, jogo mais famoso dessa categoria, pode te pagar até US$ 70 por 10 minutos de corrida ao ar livre — basta comprar um tênis em NFT para começar a lucrar em GMT, a criptomoeda oficial do jogo. Além dele, outras plataformas pretendem inovar no segmento, como a Genopets.

Quer entender como isso funciona e saber como pode começar a ganhar dinheiro para se exercitar? Assista ao vídeo e confira a explicação do Lucas Josa:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok