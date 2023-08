Após Brasil, startup de tokenização de créditos de carbono anuncia expansão para EUA

A Greener, uma startup europeia que também atua no Brasil, anunciou nesta quarta-feira, 9, que vai expandir suas operações para os Estados Unidos. A empresa é especializada na tokenização de ativos verdes, em especial os chamados créditos de carbono, e busca trazer mais eficiência e transparência para o segmento por meio da tecnologia blockchain.

Em um comunicado compartilhado com exclusividade com a EXAME, a empresa destaca que a expansão já conta com um novo cliente nos Estados Unidos, a BlueWind. A companhia é uma fabricante de peças de compósitos para áreas como geração de energia eólica, indústrias agrícolas e petroquímicas.

Segundo a Greener, o objetivo é levar a expertise da startup "em práticas ESG e mercado de ativos ambientais com crédito de biodiversidade para os Estados Unidos". Ao mesmo tempo, ela reforça o foco da empresa de "ampliar o combate às mudanças climáticas, com ênfase na expertise em práticas ESG e no mercado de créditos de carbono".

A Greener foi fundada em 2022 e se concentra na tokenização de ativos verdes. Desde então, ela tem tido como foco a atuação em projetos ligados à Floresta Amazônica, buscando promover uma "economia sustentável de baixo carbono". No Brasil, ela atende clientes como J&J, Olera e P&G.

A empresa também foi responsável por realizar e tokenizar as informações de compensação de emissões de carbono de evento como a Fórmula 1 Brasil e a Copa Truck. Tudo é feito por meio da tecnologia blockchain, que busca dar uma "governança transparente" ao segmento.

Parceria nos EUA

Henry Kelley, que será CEO da Greener nos Estados Unidos, destacou que a parceria com a BlueWind "representa um passo significativo para a Greener na busca por soluções sustentáveis ​​e inovadoras. Juntas, estamos comprometidas em enfrentar desafios ambientais críticos e promover soluções para um futuro mais verde".

Já Jean Zolet, diretor-executivo da BlueWind, comentou que "a partir dessa parceria com a Greener, queremos melhorar a sustentabilidade de nossa operação", citando ainda uma "preocupação com o meio ambiente" que tem levado a atividades voltadas para os ativos verdes.

