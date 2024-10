Startup de brasileira é finalista em competição global de inovação da Visa

A Trexx, uma fintech fundada pela brasileira Helo Passos, foi anunciada como uma das cinco finalistas da Visa Everywhere Initiative 2024, uma competição global que busca reunir startups que apresentem soluções para desafios no mundo dos pagamentos. O vencedor ganhará um prêmio de US$ 100 mil, que será anunciado em 28 de outubro em São Francisco.

Em um comunicado, a Visa explicou que "a iniciativa oferece a oportunidade de apresentar soluções inovadoras, obtendo visibilidade global. Os vencedores podem ganhar prêmios para investir em suas startups e ainda têm a possibilidade de fazer parcerias e colaborar com a Visa e seus clientes, aproveitando a tecnologia, os produtos e as plataformas da empresa".

A Trexx foi escolhida com a sua solução Trexx Chain, descrita por Passos à EXAME como uma infraestrutura em blockchain desenvolvida em parceria com a Tanssi para "possibilitar o acesso financeiro dos gamers e desbancarizados, além de auxiliar na retenção e monetização de publishers e grandes estúdios de jogos, bem como seus parceiros como marcas"

"A ideia é que, com a tecnologia desenvolvida pela Trexx com a infra da Tanssi, produtos como liquidação de cartão pré-pagos com ativos de jogos, análise de dados para ofertas de serviço e crédito, e gateway de pagamento integrado para compras dentro da plataforma de fidelidade e marketplace, possam ser utilizados no ecossistema e stack da Visa após a competição", destaca.

Além da Trexx, as startups Quqo, de Singapura, Waya Finance & Technology, da Suécia, Gamer G, da Jordânia, e Flycode, dos Estados Unidos, formam o grupo de finalistas.

Rodrigo Barros de Paula, head regional de Fintechs, Parcerias Digitais e Visa Ventures da Visa, destaca que "o empreendedorismo e a inovação caminham de mãos dadas e apoiar essas frentes está no DNA da Visa".

A competição é vista pela empresa como uma forma de proporcionar "um ambiente criativo onde podem surgir novos players e soluções disruptivas que nos ajudem a desenhar o futuro dos meios pagamento e comércio digital. Ter uma empresa finalista brasileira e fundada por uma mulher não só reforça a liderança inovadora do nosso país, mas vai de encontro também aos nossos esforços para promover a diversidade e a inclusão no setor da tecnologia”.

O Visa Everywhere Initiative está em sua oitava edição e soma quase 15 mil candidatos de mais de 100 países, com US$ 48 bilhões em incentivos para os participantes vencedores. As startups inscritas precisam atuar em áreas de inovação de pagamentos e comércio, incluindo em temas como cripto, gaming, IA, Open Banking e computação em nuvem.

A Trexx é descrita por Helo Passos como um "protocolo financeiro em blockchain projetado para gamers, que oferece um ecossistema de liquidez, abrangendo acesso a crédito, gerenciamento de ativos e funcionalidades de marketplace. A plataforma atende gamers, investidores, associações e estúdios, oferecendo soluções inovadoras para aprimorar a participação financeira na indústria de jogos".