Startup brasileira é elogiada por criador da Ethereum e ganha competição em Singapura

A Trexx, startup brasileira de jogos em blockchain, ganhou o primeiro lugar na competição de tecnologia da rede Ethereum, segundo maior blockchain do mundo, que ocorreu em Singapura recentemente. Além do prêmio, o projeto recebeu elogios de Vitalik Buterin, o criador da Ethereum e nome de referência em tecnologia.

A categoria vencida pela Trexx foi a Public Good with Account Abstraction or Gasless transacitions focused on APAC Market, utilizando a Polygon, uma das principais redes de segunda camada da Ethereum.

A startup foi a única brasileira entre os 120 projetos de 15 países diferentes submetidos na competição. A Trexx, que tem o objetivo de promover impacto social com jogos em blockchain, tem ganhado destaque na Ásia, onde o mercado de tecnologia é um dos maiores do mundo. Antes deste prêmio mais recente, representantes da startup também foram finalistas de outra competição em Tóquio.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

O projeto vencedor

O projeto da Trexx que ganhou o prêmio em Singapura é focado em Open Banking na Web3. “Se no open banking os dados são compartilhados entre os bancos, na web3 criamos um modelo para compartilhamento entre blockchains. Seu legado acaba sendo os seus dados entre as diversas multi chains existentes”, explicou Heloísa Passos, CEO da Trexx.

O protocolo desenvolvido realiza o rastreamento das informações do jogador desde o início da sua jornada até as interações mais complexas no blockchain. Dessa forma, o histórico do usuário se torna base para concessão de crédito, permitindo uma abordagem mais inovadora na monetização dos jogadores. “Esse protocolo abre novas oportunidades para a indústria de games e finanças descentralizadas (DeFi)”, disse Heloísa Passos.

Segundo a CEO da Trexx, o objetivo é atuar dentro do conceito de public goods, que se refere a um produto ou serviço fornecido sem fins lucrativos a todos os membros de uma sociedade, seja pelo governo ou por um indivíduo ou organização privada. “Ganhamos na categoria porque a ferramenta permite que ONGs recebam doações por meio do protocolo e, ao mesmo tempo, provem a transparência quanto ao uso do dinheiro arrecadado e acesso a itens de jogos no formato conhecido no setor de ‘scholarship’, promovendo inclusão e impacto social positivo”, explicou.

Elogios de Vitalik Buterin

Vitalik Buterin, um dos nomes mais importantes da tecnologia blockchain e responsável por criar a Ethereum, não era um jurado oficial da competição, mas esteve no evento e deu a sua opinião sobre o projeto desenvolvido pela Trexx.

Segundo ele, que parou o que estava fazendo para ouvir a apresentação da equipe, o projeto é “super viável e promissor”.

Em uma escalada de prêmios em competições, a Trexx já propôs soluções inovadoras no Brasil, Argentina, Japão e agora em Singapura. O objetivo da startup é auxiliar até 50 milhões de pessoas nos próximos anos por meio de jogos e facilitação de crédito da Web3, conhecida como a nova fase da internet que engloba blockchain, criptoativos, NFTs, metaverso, entre outros.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok