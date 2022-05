Ex-CEO da Nintendo acredita em blockchain games: "Sou entusiasta"

Reggie Fils-Aimé, ex-CEO e presidente da Nintendo da América declarou ser um entusiasta da tecnologia do blockchain, além de acreditar no conceito de “play-to-own". Atualmente, o executivo é membro do conselho da Cornell University e de empresas como a GameStop.

Em seu painel durante o SXSW, evento de tecnologia e inovação que acontece em Austin, no Texas, Fils-Aimé disse: “Sou um grande entusiasta da tecnologia do blockchain, acho que é muito atrativa. Também acredito muito no conceito de play-to-own nos video games”. Ele explicou, com um exemplo, como o novo conceito de play-to-own poderia acontecer: “Existem alguns jogos nos quais investi 300 horas. Quando eu estiver pronto para seguir para o próximo, não seria ótimo monetizar o que eu construí?”.

Apesar do entusiasmo de Fils-Aimeé com o uso dos criptoativos em jogos, o atual presidente global da Nintendo, Shuntaro Furukawa já afirmou anteriormente que a empresa não faria uma expansão para o metaverso até ter certeza de que o meio fornece a “surpresa e a diversão” que seus jogares esperam.

Na época, a fala não foi bem recebida pelos investidores da empresa, que gostariam de ver a adoção de jogos para dispositivos móveis e o licenciamento de suas marcas registradas, duas fontes de receita renegadas pela Nintendo nos últimos anos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok