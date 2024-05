Standard Chartered diz que outras criptomoedas podem ganhar ETFs, mas não em 2024

O banco britânico Standard Chartered acredita que outras criptomoedas, como a sol e o XRP, poderão ganhar seus próprios ETFs nos Estados Unidos após a aprovação de fundos de investimento em bitcoin e ether. Entretanto, o mais provável é que isso não ocorra em 2024.

Em um comunicado enviado nesta sexta-feira, 24, ao site The Block, o analista do banco Geoffrey Kendrick avalia que "no caso de outras criptomoedas, o mercado vai começar a ficar de olho no status de eventuais ETFs também, mas é mais provável que isso seja um assunto para 2025, não 2024".

Kendrick destaca que a aprovação dos ETFs de ether na última quinta-feira, 23, indica que a SEC reverteu sua posição sobre a criptomoeda e não a classifica mais como um valor mobiliário. E essa mudança tem o potencial para reverberar em todo o mercado, criando um precedente favorável.

Com isso, outras criptomoedas semelhantes ao ether também poderiam ter a sua classificação revista pela SEC e, a partir daí, terem as condições necessárias para a aprovação e lançamento de ETFs próprios de preço à vista.

"Em vários casos, a tecnologia central [dessas criptomoedas] é tão semelhante ao ether que seria difícil para a SEC alegar que se trata de um valor mobiliário, dada a posição sobre o ether. A indústria cripto agora parece ter apoio político em ambos os lados do Congresso", destaca o analista.

Na visão do analista, a aprovação dos ETFs de ether é um "divisor de águas" para o mercado e deve representar uma mudança regulatória para o setor. Entre os ativos que possivelmente podem ganhar ETFs no futuro, ele cita o XRP e a sol, criptomoeda nativa do blockchain Solana.

Ao mesmo tempo, o analista do Standard Chartered acredita que a tendência no momento é de ampliação da dominância de mercado do bitcoin e do ether, mesmo com outras criptomoedas podendo ganhar ETFs no futuro. Os dois ativos já são os maiores do mercado cripto, e essa posição deverá ser mantida e reforçada.

Ainda no comunicado, Kendrick reforçou a sua previsão de que o bitcoin deverá encerrar 2024 cotado a US$ 150 mil, apoiado principalmente pela forte demanda de investidores para os seus ETFs.

"Um portfólio contendo ETFs de bitcoin e ether é provavelmente atraente e a indústria foi ainda mais validada pela decisão da SEC sobre o ether", ressalta o analista.