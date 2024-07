Criador da Cardano diz que moedas digitais de governos podem criar "tirania algorítmica"

Charles Hoskinson esteve pela primeira vez no Brasil. À EXAME, o cofundador da Ethereum e criador da Cardano emitiu opiniões sobre as moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês), que estão sendo desenvolvidas por governos ao redor do mundo, incluindo no Brasil.

De acordo com o matemático por trás de duas das maiores criptomoedas do mundo, as CBDCs podem ser bons projetos e trazer benefícios para os usuários, mas desde que desenvolvidas em uma rede blockchain aberta. Caso contrário, podem oferecer riscos para a população e a economia no que ele chamou de “tirania algorítmica”.

Tirania algorítmica

“Se a CBDC for uma extensão do poder do estado e basicamente uma institucionalização permanente do poder dos bancos comerciais, isso é algo muito ruim. Porque não se trata apenas de uma preocupação pequena. Quando você tem uma CBDC e a projeta do jeito errado, se o governo não gostar de você, eles podem simplesmente desligar o seu dinheiro”, explicou Hoskinson com exclusividade à EXAME.

“Assim como uma empresa de energia pode cortar a luz da sua casa, eles poderiam tirar o seu dinheiro e talvez devolver, talvez não. Por que eles fariam isso? Se você for um criminoso ou então apenas expressou opiniões contra o governo e algo do tipo. Então não é uma coincidência que muitos ditadores gostam bastante de CBDCs”, acrescentou.

“A China é um grande exemplo disso, onde o Banco Popular da China está rodando um piloto com 200 milhões de pessoas e o objetivo deles é juntar o crédito social com o sistema CBDC para ter uma espécie de tirania algorítmica. Basicamente a ideia é que através de um modelo de IA, o score de crédito das pessoas caia conforme elas façam coisas que o governo não gosta. E aí você não pode mais comprar passagens de avião, o seu passaporte é desligado e o seu dinheiro para de funcionar completamente”, concluiu.

