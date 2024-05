Gigantes cripto citam "marco significativo" para o setor e "legitimação" da Ethereum com ETFs

O mercado de criptomoedas comemora a aprovação na última quinta-feira, 23, dos primeiros ETFs de ether nos Estados Unidos. A liberação do lançamento dos fundos negociados em bolsa de preço à vista do ativo pela SEC é vista por gigantes de cripto como um evento importante tanto para a Ethereum e seu projeto quanto para o setor como um todo.

Fábio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase, maior exchange dos Estados Unidos, avalia que a aprovação "é um marco significativo para todo o ecossistema cripto, que vai desbloquear novas reservas de capital e impulsionar uma participação mais ampla no mercado".

"Embora não possamos prever com certeza, a nossa expectativa é ver um maior envolvimento institucional e volumes de negociação, e esperamos aproveitar esse impulso para refletir o crescimento que experimentamos após a aprovação do ETF de bitcoin à vista", avalia.

Richard Teng, CEO da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, também se referiu ao evento como um "marco histórico" para o setor e um "desenvolvimento fundamental que sinaliza o aumento do reconhecimento e a aceitação mais ampla dos ativos digitais dentro das estruturas tradicionais, particularmente em um mercado influente como os EUA".

"A aprovação de hoje pela SEC dos EUA não apenas consolida a legitimidade da Ethereum como um ativo, mas também aumenta o status, a acessibilidade e o potencial de crescimento do ecossistema de ativos digitais em sua forma mais ampla. A aplicação de capital para os ETFs de Ethereum à vista deve ser provavelmente constante e estável", projeta.

Teng espera que a aprovação também leve "a uma maior aceitação regulatória, abrindo caminho para uma adoção maior de ativos digitais pelos entes tradicionais globalmente - seja para ether, bitcoin ou outros".

Na visão de Gracy Chen, CEO da corretora Bitget, “espera-se que a aprovação do ETF de ether melhore a credibilidade da Ethereum e atraia mais investidores institucionais, impulsionando ainda mais o crescimento do seu valor de mercado e promovendo a globalização e a adoção generalizada de criptoativos”.

Já Sebastián Serrano, CEO e cofundador da Ripio, avalia que os novos ETFs resultam "na criação de ainda mais pontes entre as finanças tradicionais e a nova economia, que tem as criptomoedas como protagonistas". Ele espera ainda que os fundos impulsem um novo movimento de alta no mercado.

"A aprovação é um evento espetacular e histórico por si só, mas somente com o passar dos dias e das semanas poderemos ver o verdadeiro alcance dessa fusão entre ferramentas financeiras nascidas no mercado tradicional e o ativo que é um dos líderes no mercado de criptomoedas", diz.

Guilherme Sacamone, líder da corretora OKX no Brasil, vê a aprovação dos ETFs como um "passo inovador que destaca o robusto potencial da Ethereum. A Ethereum pode apresentar, de maneira única, as características de um ativo de reserva de valor e de um token de tecnologia de ponta. Seu comportamento de negociação, muitas vezes espelhando a estabilidade do bitcoin ao mesmo tempo em que demonstra inovação independente durante as fases de alta do bitcoin, destaca sua versatilidade".

"Esta aprovação do ETF não apenas consolida o papel fundamental da Ethereum no ecossistema cripto, mas também abre as portas para um maior engajamento institucional. Este momento histórico inaugura uma nova era de oportunidades para os investidores e a adoção mais ampla das finanças descentralizadas", afirma.