Depois de subir 900%, Solana foi cripto que mais 'bombou' e supera Ethereum em interesse de mercado

O time de pesquisa do CoinMarketCap revelou no evento promovido pela BNB Chain com a Osten Moove em São Paulo, que a Solana foi a criptomoeda que mais 'bombou' em 2024, em diversas métricas e em todas as regiões do mundo atendidas pelo agregador de dados sobre o mercado de criptomoedas. Os dados foram revelados pelo gerente de operações do CoinMarketCap, Gabriel Zani.

Zani apresentou diversos dados sobre o agregador e neles, a Solana se tornou o grande destaque em 2024, seja no volume de pesquisas no portal, volume de interação nas redes sociais, crescimento de interesse, entre outras métricas.

"Solana e Injective foram alguns dos projetos que mais cresceram em 2024. São dois ecossistemas em crescimento, inclusive, no caso da Solana, superando o Ethereum em janeiro deste ano nas métricas de interação no portal", revelou Zani.

O gerente de operações do Coinmarketcap revelou que, no caso da América Latina, por exemplo, a Solana teve 18,41% do interesse do mercado, ficou atrás apenas do bitcoin com 47,48%. Os dados apontam que a Solana ficou quase 6% na frente do Ethereum (12,79%), no interesse das pesquisas no portal.

Além disso, segundo os dados do portal, a Solana superou o Ethereum em todos os mercados do CMC no mundo, como Oceania, América do Norte, Europa, Asia e Africa.

Corroborando os dados do Coinmarketcap, as negociações de tokens nas exchanges descentralizadas (DEX) da Solana ultrapassaram em janeiro as das exchanges Ethereum, impulsionadas pela mania das memecoins. Agora, esse cenário se repete, sendo atribuído desta vez ao iminente airdrop do token Júpiter.

Na noite de domingo, 28, por exemplo, o volume de negociação nas DEX baseadas na Solana superou as da Ethereum, registrando aproximadamente US$ 705 milhões na Solana em comparação com US$ 698 milhões na Ethereum, conforme dados da DeFi Llama indicam.

Não temos que reinventar a roda

Já sobre o ecossistema de games em blockchain, seja em Solana, BNB Chain, Ethereum e outras redes, a especialista em GameFi, Heloísa Passos, CEO da Trexx, destacou que embora a barreira para a entrada de novos jogadores em games Web3 seja grande pela necessidade de investir em NFTs, ela acredita que isso será reduzido com o tempo.

"Ainda há uma barreira muito grande, como a compra de NFTs. Axie diminuiu barreira e deixou o jogo ruim, mas a tendência é cada vez mais modelos parecidos com o do Pixels, com passes de temporada, itens sazonais, entre outros, como o fomento a criação de conteúdo com modelo de ads, experiências patrocinadas, etc", disse.

Ainda segundo Passos, um dos erros dos games em Web3 é tentar 'reinventar a roda'.

"Tudo que funciona muito bem no mercado de Web2, nós temos que aplaudir e replicar na web3, não precismos ficar reinventando a roda", afirmou.

Ainda segundo a especialista, a maioria das grandes empresas de jogos, são empresas de capital aberto, e qualquer ação delas vai mexer no valor das ações e elas têm uma responsabilidade com os acionistas.

No entanto, olhando para empresas como Konami, que começam a entrar na blockchain, ela vê uma grande entrada dos gigantes dos games no setor de blockchain em até 5 anos, e essa entrada vai ser com títulos menores.

"Ubisoft já vem entrando no mercado há um certo tempo, ela tem como foco a questão dos ativos (NFTs) para dar uma experiência diferentes para os usuários e também estão olhando como estes ativos digitais podem ter interoperabilidade entre os jogos", afirmou.

Porém, segundo ela, o modelo de uma economia tokenizada, no modelo 'play-to-earn' não deve ser adotado pelas grandes corporações de games, pelo menos não no curto e médio prazo.

"É uma questão muito sensível que as empesas não deve adotar tão já", finalizou.

