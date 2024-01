Rede de criptomoeda que subiu 900% tem recorde de transações: o que está acontecendo na Solana?

Solana continua se destacando em 2024 com criptomoedas-meme e finanças descentralizadas (DeFi); entendaA Solana, rede blockchain da criptomoeda SOL que disparou 900% em 2023, agora bate recordes de transações e novos usuários em 2024. As criptomoedas-meme e os serviços de finanças descentralizadas disponibilizados na rede estão entre as principais causas para o destaque da Solana neste início de ano.

O que aconteceu na Solana?

A Jupiter, corretora descentralizada (DEX) baseada em Solana, apresentou volumes de negociação de mais de US$ 480 bilhões na última segunda-feira, 29. A distribuição gratuita (airdrop em inglês) de uma nova criptomoeda-meme e o aumento nos swaps de stablecoins fizeram com que o volume fosse o maior da rede desde outubro de 2022 e superasse os volumes da Uniswap, DEX mais popular da Ethereum.

Um pouco mais de US$ 50 milhões do volume total de negociação diária da Jupiter foi movimentado por investidores que compravam e vendiam a Wen, uma nova criptomoeda-meme que podia ser reivindicada gratuitamente por qualquer usuário da Solana que tenha interagido com a Jupiter nos últimos seis meses, bem como pelos proprietários do smartphone Saga da Solana.

A Wen foi projetada como um experimento pelos desenvolvedores da Jupiter, antes do aguardado lançamento do token nativo da corretora, o JUP, que deve ser lançado em 31 de janeiro.

Os swaps de SOL por USDC, stablecoin lastreada em dólar, também somaram US$ 191 milhões do volume diário total da Jupiter, ultrapassando o valor movimentado graças ao frenesi pela distribuição da Wen.

"Quando analisamos que, mesmo com um aumento significativo de atividade na rede, Solana manteve sua estabilidade sem quedas no desempenho ou aumentos substanciais nas taxas de transação, vemos o quão eficiente a sua arquitetura é. Isso demonstra a capacidade do blockchain em suportar uma onda mais intensa de adoção, que pode estar mais próxima do que imaginamos”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

