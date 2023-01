Solana: a criptomoeda que disparou em 2023 e que ressurge após polêmicas

A SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, deixou de ser uma das que mais valorizou em 2022 para despencar mais de 90% em 2022. Com o inverno cripto e a sua relação com a corretora falida FTX ficando para trás, a SOL volta a disparar mais de 200% em cerca de 20 dias. Mas será que existe um futuro concreto para esta criptomoeda?

Entenda tudo sobre a SOL, sua rede blockchain e descubra se vale a pena investir:

