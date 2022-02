Snoop Dogg quer gravadora de Dr. Dre e Tupac no metaverso e com NFTs

O rapper e colecionador de NFTs Snoop Dogg revelou planos de transformar sua gravadora, a Death Row Records, em uma “gravadora NFT”. O astro, que já tem até seu próprio terreno no metaverso The Sandbox, recentemente adquiriu a gravadora, fundada por Dr. Dre e que lançou nomes como Tupac Shakur e pela qual o próprio Snoop Dogg começou sua carreira no início dos anos 1990.

Durante uma conversa com fãs no aplicativo Clubhouse, o rapper revelou seus planos para a Death Row: “Seremos uma gravadora NFT. Colocaremos nossos artistas no metaverso, ou em uma outra camada da música. Assim como fomos pioneiros em ser a primeira gravadora independente a ficar grande, quero que sejamos os primeiros no metaverso. Então, a Death Row será na terra dos NFTs”.

Snoop Dogg não é um novato no mundo dos criptoativos. Além de ser uma das primeiras celebridades a embarcar neste universo, ele compartilha novas coleções de tokens-não-fungíveis emergentes que acha interessantes. Foi o que aconteceu com o projeto brasileiro CryptoRastas, que foi compartilhado pelo rapper e fez disparar o interesse pelos ativos focados na cultura reggae.

A indústria musical está cada vez mais inserida no mundo virtual. A Warner Music, em parceria com o The Sandbox, vai lançar um parque temático dentro do metaverso focado inteiramente em música. A companhia, que detém algumas das gravadoras mais importantes da história fonográfica como Atlantic Records e Parlophone, anunciou que o parque contará com “shows e experiências musicais” de sua lista de artistas, incluindo nomes como David Bowie, Dua Lipa, Ed Sheeran e Iron Maiden.

