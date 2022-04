SHIB lança aguardada ferramenta que pode impactar o preço da criptomoeda

No domingo, 24, o time por trás da criptomoeda-meme shiba inu (SHIB), inspirada na raça de cachorros do mesmo nome, anunciou o lançamento de um novo mecanismo de queima, que paga aos usuários com um novo token, o burntSHIB, que pode entrar em staking, gerando brindes aos usuários na forma de tokens RYOSHI, criado pela mesma comunidade da SHIB. Nas primeiras 24 horas da operação, mais de 8 bilhões de SHIB foram queimadas.

O processo de queima consiste em remover o token permanentemente de circulação. O principal benefício disso é a escassez, que pode gerar valorização do ativo. A ferramenta Shibaburn envia as criptomoedas do usuário para um endereço “morto”, ou seja, sem acesso por qualquer pessoa, tornando o ativo incapaz de ser resgatado.

Colocar um ativo em staking é basicamente emprestar uma parte de seus ativos para um blockchain, com a possibilidade de receber benefícios por isso.

Enquanto outras plataformas já oferecem esse serviço, inclusive especificamente para SHIB, essa é primeira criada pela própria Ryoshi’s Vison, idealizadora do projeto shiba inu, uma das precursoras das criptomoedas-meme junto com a dogecoin, em 2020.

Segundo anunciou a empresa em uma publicação, nas primeiras 24 horas de funcionamento, mais de 8 bilhões de tokens SHIB haviam sido queimados pelo portal:

Woof! In the first 24 hours over 8 BILLION $SHIB was burned through the SHIB Burn Portal! 🔥Burn $SHIB and earn passive income at https://t.co/jSnPG8SEoF! IMPORTANT: Read disclaimer at https://t.co/D91bVoMUtz pic.twitter.com/GmhxNdZAvi — Shib (@Shibtoken) April 25, 2022

“Ufa! Nas primeiras 24 horas, mais de 8 bilhões de $SHIB foram queimados através do Portal de Queima SHIB! Queime SHIB e ganhe renda passiva em burn.shibswap.com! Importante: leia os termos e condições no link”.

De acordo com os desenvolvedores, 0,49% de todas as transações com RYOSHI — o token usado para pagamento de recompensas — vai ser distribuída para detentores dos burntSHIB.

“A escassez pode apreciar o valor do token, beneficiando investidores, no entanto isso não é sempre garantido”, afirmou o time por trás da ferramenta.

Segundo dados do CoinMarketCap, a criptomoeda SHIB está subindo 4,56% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 0,00024. A outra moeda digital meme, Dogecoin, no entanto, sobe 22,57% após a notícia de que o CEO e fundador da Tesla e SpaceX, Elon Musk, fechou um acordo para a compra da totalidade do Twitter.

