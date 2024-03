Sentença de 50 anos lança fundador da FTX como 'supervilão depravado', dizem advogados

Advogados representando o ex-CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, dizem que uma sentença máxima proposta de 50 anos de prisão para o fundador invoca uma visão “medieval” de punição e não reflete com precisão a gravidade de seus crimes.

Em 19 de março, os advogados de Bankman-Fried, Marc Mukasey e Torrey Young, escreveram ao juiz Lewis Kaplan em resposta à proposta de sentença do governo, apresentada em 15 de março.

Super-vilão depravado

“Com hostilidade marcante, o memorando distorce a realidade para apoiar sua preciosa narrativa de ‘perda’ e retrata Sam como um super-vilão depravado.”

Em 15 de março, promotores dos Estados Unidos apresentaram documentos adicionais junto com um memorando de sentença que propunha uma pena de 40 a 50 anos para o ex-bilionário de cripto, que foi condenado por acusações de fraude e lavagem de dinheiro em novembro de 2023.

Os advogados alegaram que a sentença proposta adota “uma visão medieval de punição que resulta em uma recomendação de sentença de morte na prisão.”

“Isso não é justiça,” eles adicionaram e propuseram uma sentença reduzida de cinco a seis anos de prisão.

Os advogados fizeram vários argumentos para justificar uma sentença reduzida para Bankman-Fried.

Eles argumentaram que não houve perdas reais, pois os procedimentos de falência resultariam em todos os clientes e credores sendo ressarcidos, com ativos remanescentes no patrimônio.

Além disso, os advogados argumentaram que os promotores retrataram falsamente Bankman-Fried como ganancioso e movido pelo desejo de maximizar a riqueza pessoal, contrastando isso com seus esforços filantrópicos e estilo de vida supostamente modesto.

A dupla também contestou as afirmações do governo de que Bankman-Fried apresentava alto risco de reincidência, citando pesquisas sobre taxas baixas de reincidência para infratores de colarinho branco, educados e sem registros anteriores.

Finalmente, os advogados de Bankman-Fried acusaram a acusação de fazer alegações infundadas, que incluíam alegações de que Bankman-Fried se esquivou da responsabilidade e deturpou dados de sentença para casos de fraude comparáveis.

“Ainda não identificamos um réu federal condenado por uma ofensa não violenta que tenha cumprido uma sentença de 40 a 50 anos e sido liberado,” eles disseram.

“Esmagar Sam dessa maneira é desnecessário.”

Os advogados Mukasey e Young afirmaram que Bankman-Fried já perdeu “quase todos e tudo” em sua vida pessoal e profissional e propuseram uma sentença reduzida de aproximadamente cinco a seis anos e meio.

“Se o governo realmente acredita que Sam merece ‘retornar à liberdade,’ então uma variação significativa para baixo da faixa de diretrizes adequadas de 63 a 78 meses é necessária.”

Um julgamento por júri concluiu que SBF foi culpado de todas as sete acusações apresentadas contra ele pelo governo dos EUA, quase um ano após o colapso da FTX.

