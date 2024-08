"Secretários" criados com IA vão auxiliar o trabalho de executivos; entenda como

A Inteligência Artificial (IA) avança em escala, e um dos marcos é o lançamento de secretários-executivos personalizados. Esse projeto inovador permite que cada instituição implemente seu próprio secretário para atender aos executivos, configurado com informações e ações específicas de seres humanos. Inicialmente, essa tecnologia será aplicada na indústria financeira.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

No podcast do Future Of Money desta semana, exploramos para você o desenvolvimento dessa IA, que foi comparada ao Alfred (mordomo do Batman), e como ela, aliada a outras tecnologias, será utilizada no dia a dia para facilitar o trabalho dos executivos, além de contribuir para a redução de custo com recursos humanos.

Com isso, também detalhamos os impactos dessa inovação no mercado de trabalho com o convidado Julian Colombo, CEO da N5. Assista a entrevista completa:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok