Santos fecha patrocínio com corretora cripto e vai lançar NFTs e fan token

Em mais um capítulo da "invasão" de marcas ligadas às criptomoedas no mercado esportivo, o Santos Futebol Clube anunciou nesta sexta-feira uma parceria com a corretora Binance, que vai emitir fan tokens e NFTs do clube. A empresa também vai estampar sua marca na camisa do clube durante todo o período do acordo válido por três anos e que renderá 10 milhões de dólares (56 milhões de reais) ao clube paulista.

O Santos é o quinto time brasileiro a emitir seus próprios criptoativos. Antes, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e São Paulo já tinham lançado seus fan tokens - criptoativos que podem ser usados em troca de benefícios e recompensas por seus proprietários. O Peixe, entretanto, é o primeiro clube brasileiro a fazer isso na Binance, e não na plataforma Socios.com. Vasco, Cruzeiro e Coritiba também já lançaram criptoativos, mas não fan tokens - esses clubes tokenizaram direitos federativos de alguns de seus atletas.

Com a parceria, o fan token SANTOS será emitido por meio da plataforma Binance Launchpool. Segundo a empresa, "o esforço conjunto em torno do lançamento do token ajudará o Santos FC a explorar novas oportunidades de marca para criar uma experiência de engajamento para o torcedor muito mais propositiva e intuitiva, permitindo que eles se

envolvam com o clube de novas e emocionantes maneiras, incluindo recompensas baseadas em engajamento, interatividade e muito mais".

“Estamos felizes com essa parceria, que reforça o compromisso do Santos FC em fornecer aos fãs experiências únicas, por meio do acesso a uma plataforma que proporciona um engajamento incomparável, e alimenta ainda mais nossa paixão em continuar buscando meios criativos e inovadores de impulsionar as soluções para a nossa torcida e abre um novo capítulo na história do nosso clube”, disse Andres Rueda, presidente do Santos FC.

Para Changpeng "CZ" Zhao, CEO e cofundador da Binance, a parceria com o Santos é um marco para a empresa. “A entrada do Santos FC em nossa plataforma é um marco importante, pois é um dos clubes mais consagrados do Brasil, país onde o futebol tem destaque na identidade nacional. Com a nossa entrada na cultura do futebol da América Latina, a Binance fornecerá atividades emocionantes e novas oportunidades de envolvimento para os torcedores locais que estão prontos para jogar com seus fan tokens”.

A parceria do Santos com a Binance acontece no momento em que diversas empresas ligadas ao setor de criptoativos têm buscado exposição junto a algumas das marcas mais famosas do cenário esportivo, sejam clubes, entidades ou até espaços físicos. Fórmula 1, MotoGP, UFC, NBA, NFL e campeonatos e clubes de futebol pelo mundo já possuem parceria com marcas como a própria Binance, a FTX ou a Crypto.com, entre outras.

"Junto do mercado de apostas, as plataformas de criptomoedas e outros ativos digitais, como NFTs e fan tokens, já se posicionam como um dos setores mais agressivos a investir no esporte e no entretenimento, buscando se consolidar rapidamente no mainstream através desse universo marcado pela visibilidade e engajamento dos fãs. Hoje já há uma escassez de propriedades relevantes disponíveis no mercado para essa categoria", comentou Felipe Soalheiro, fundador da agência SportBiz Consulting.

Ele também comentou sobre a recente notícia de parceria entre a Crypto.com e a Conmebol que envolve exposição de marca e emissão de NFTs da Copa Libertadores da América: "A chegada da Crypto.com à principal competição de clubes do continente, com um acordo de longo prazo até 2026, é uma mensagem clara do quanto querem ser percebidos em toda a região como a principal marca desse segmento".

