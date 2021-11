Copa Libertadores terá NFTs e patrocínio de plataforma de criptomoedas

A plataforma de criptomoedas Crypto.com parece estar decidida a expandir sua marca pelo mundo com a força do mercado esportivo. Depois de fechar acordos com a Fórmula 1, times da NBA, o UFC e times como o PSG, agora a empresa anunciou parceria com o Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

O acordo, válido de 2023 a 2026, faz da plataforma de criptoativos um parceiro oficial da Copa Libertadores da América. Além da exposição da marca no VAR, nos estádios, eventos e transmissões da competição, a Crypto.com também emitirá NFTs oficiais da competição já a partir do ano que vem.

“A Conmebol está sempre trabalhando para ser uma instituição de ponta. Temos a certeza de que a Crypto.com segue essa mesma filosofia, como líder do setor. Temos a convicção de que esta parceria será benéfica para o futebol sul-americano e também para esta empresa em crescimento", disse José Astigarraga, Secretário-Geral da CONMEBOL.

“A Conmebol Libertadores é o auge do futebol de clubes da América do Sul - este emocionante e lindo esporte, de altos e baixos, que nos une como nenhum outro”, disse Kris Marszalek, cofundador e CEO da Crypto.com. “Nossa pesquisa mostra que a América Latina está liderando o caminho para a adoção de criptomoedas, com 40% dos latino-americanos dizendo que estão interessados em comprar cripto em um futuro próximo. Naturalmente, estávamos ansiosos em apoiar a competição de futebol de clubes mais importante do continente, aumentando nosso portfólio de patrocínios esportivos de classe mundial", comentou Marszalek.

Recentemente, a corretora FTX, outra empresa ligada ao mercado cripto que também tem um plano de investimentos pesados em marketing no mercado esportivo, anunciou a compra dos direitos de propriedade do nome ("naming rights") da Staples Center, a maior arena multiuso de Los Angeles e uma das mais importantes e conhecidas dos EUA e do mundo.

Segundo especialistas, a "invasão" de marcas ligadas aos criptoativos no mercado esportivo é um sinal de como essas empresas estão capitalizadas e buscando novas formas de expandir sua base de consumidores.

A Conmebol, por sua vez, em um esforço de modernização iniciado segundo a própria entidade em 2016, ações relacionadas ao mercado cripto também têm se tornado cada vez mais comuns. Em julho, a entidade máxima do futebol no continente lançou uma coleção de NFTs oficiais da Copa América e viu um dos tokens ser vendido por milhares de reais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube