Samsung disponibilizará compra de NFTs diretamente em Smart TVs a partir de janeiro

Entusiastas brasileiros de criptoativos poderão, à partir de janeiro, comprar tokens não fungíveis (NFTs) direto em Smart TVs da Samsung. Segundo a empresa, a laCollection foi anunciada como um dos primeiros parceiros da plataforma Web3 da Samsung em um aplicativo de TV disponível no Samsung NFT Hub.

O aplicativo será apresentado oficialmente durante a conferência First Look da Samsung na edição deste ano da Consumer Electronics Show (CES), o evento de tecnologia mais influente do mundo, realizado em Las Vegas a partir de 5 de janeiro de 2023.

Por meio da aplicação, colecionadores digitais em todo o mundo podem exibir, aprecisar e colecionar, como NFTs, obras-primas dos maiores museus, instituições culturais e artistas do mundo em seus televisores. Entre as obras disponíveis há Dancers Resting (1881-85) de Edgar Degas, Portrait of Wally Neuzil (1912 ) de Egon Schiele e Metaflora (2022) de Signe Pierce.

“Com a demanda por NFTs em ascensão, a necessidade de uma solução para o cenário fragmentado de visualização e compra de hoje nunca foi tão grande. A Samsung está lançando um explorador NFT baseado em tela de TV e um agregador de mercado, uma plataforma inovadora que permite navegar, comprar e exibir sua arte favorita - tudo em um só lugar.”, disse James Kungdone Pi, chefe de planejamento de experiência da Visual Display.

O aplicativo laCollection será integrado às novas linhas de TV premium 2022 e 2023 da Samsung, incluindo seus conjuntos QLED e Neo QLED. Coincidindo com o lançamento da segunda coleção French Pastels NFT, o Museu de Belas Artes de Boston e a laCollection também oferecerão um freemint de NFTs na CES 2023.

“Estamos comprometidos em tornar a arte acessível e a compra de colecionáveis ​​digitais mais perfeita do que nunca. Com nossa missão em mente, não poderíamos estar mais orgulhosos de fazer parceria com a Samsung Electronics para desenvolver uma experiência de coleta Web3 inovadora. Sua dedicação à experiência do usuário e foco em telas da mais alta qualidade se alinham perfeitamente com nossa visão de permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar, interaja com seus artistas favoritos, como se fosse uma pintura física”, disse Jean-Sébastien Beaucamps, CEO e cofundador da laCollection.

Polygon

Quem também anunciou parceria com a Samsung foi a Polygon (MATIC). Segundo os desenvolvedores da MATIC seu aplicativo de streaming, Savage, também estará entre os app disponíveis no Hub de NFTs da Samsung,

O aplicativo Savage também listou os benefícios para os criadores que listam no marketplace em vez de usar o OpenSea. Esses benefícios incluem melhores royalties, contratos de direitos gerenciados já incorporados nos metadados, uploads de maior resolução e o potencial de atingir 25 milhões de residências.

Starting the year with a bang 💥

@thesavageapp + @Samsung are bringing you the highest quality photos & videos in Web3, and it's happening #onPolygon 🔥 https://t.co/3Q5dcPzuFx — Polygon - MATIC 💜 (@0xPolygon) January 4, 2023

"O aplicativo Savage e a Samsung estão trazendo as fotos e vídeos de melhor qualidade para a Web3, e isso está acontecendo na Polygon", publicou a conta oficial do blockchain no Twitter.

O Savage NFT, lançado no início do ano passado, é o primeiro mercado NFT neutro em carbono. Este mercado permite que os criadores compartilhem seus trabalhos no formato de sua escolha, incluindo imagens raw originais, pois tem um limite de tamanho de arquivo de 2 GB.

