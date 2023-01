Vendas de NFTs contrariam baixa no mercado cripto e superam R$ 133 bilhões em 2022

Chegando aos R$ 129 bilhões, o volume geral de vendas de tokens não fungíveis (NFTs) surpreende em 2022, ano marcado pelo que ficou conhecido como “Inverno cripto”. Dados do Dapp Radar mostram que os tokens, que podem ser utilizados para representar itens físicos e digitais, quase duplicaram seu número de transações e bateram recordes no período supostamente negativo.

Os dados podem surpreender investidores porque a cotação dos criptoativos, incluindo as principais coleções de NFTs, apresentaram queda expressiva no último ano.

A redução no interesse por parte de investidores se deu por conta de uma série de acontecimentos negativos para o setor e para a macroeconomia mundial. Inflação, guerras e falências foram algumas das protagonistas de 2022, gerando aversão ao risco e cautela quanto à novas tecnologias.

“A expectativa era que dado que os preços caíram a atividade também caísse, porque as pessoas teriam menos interesse já que em outros invernos foi isso que aconteceu”, comentou Caio Barbosa, co-CEO da Lumx Studios em entrevista à EXAME. A Lumx Studios se destacou no cenário brasileiro de NFTs em 2022 com projetos para a Reserva, Meta (antigo Facebook) e uma coleção que vendeu mais de R$ 2 milhões.

No entanto, segundo dados do Dapp Radar, foram mais de 101 milhões de transações envolvendo NFTs no último ano. O número é quase o dobro do ano anterior, que foi de 58,6 milhões. É válido lembrar que 2021 foi o ano do “boom” dos NFTs, quando a nova tecnologia se tornou conhecida por todo o mundo e foi adotada por grandes empresas e celebridades.

Com mais NFTs sendo negociados por preços mais baixos, o setor conseguiu sustentar um volume de negociação próximo do ano de 2021. Se em 2022 os NFTs movimentaram US$ 24,7 bilhões, o valor fica apenas um pouco abaixo de 2021, quando foram movimentados US$ 25,1 bilhões graças a cotação elevada que os tokens atingiram no período.

“Dessa vez temos um inverno que não é diretamente proporcional aos preços que estão sendo praticados no mercado agora. Isso porque estamos batendo recorde de transações, de desenvolvedores ativos nos blockchains”, disse Caio Barbosa.

“Então o grande ponto agora é que esse inverno cripto deveria acontecer, já que os preços das moedas estavam muito inflacionados, mas ele ocorre em última análise por conta de um cenário macroeconômico que acabou batendo com mais força [em cripto]. Mas olhando friamente, se formos analisar dados de transação e atividade, estamos em um momento muito bom”, pontuou.

Apesar disso, o início do ano foi responsável pela maior parte do total transacionado em NFTs em 2022, segundo dados do Dapp Radar. Na época, o setor ainda não vivenciava o auge do “inverno cripto”, que se concretizou após grandes colapsos no universo dos criptoativos, como a queda da LUNA e a falência da FTX.

Em dezembro, por exemplo, foram transacionados US$ 684 milhões, enquanto o primeiro semestre foi marcado por recordes no setor. Em janeiro, o OpenSea, maior marketplace de NFTs da atualidade, bateu o recorde de US$ 5 bilhões em volume mensal de negociações.

Já em abril, a coleção de terrenos do metaverso da Bored Ape Yacht Club gerou um novo recorde diário no OpenSea, com o maior volume de negociações em um único dia. A Bored Ape Yacht Club é uma das coleções de NFTs mais valiosas do mundo e foi a mais vendida em 2022, segundo o CryptoSlam, com quase US$ 1,6 bilhão em volume de negociações.

Os dados compilados pelo Dapp Radar são orgânicos e excluem transações fraudulentas, conhecidas como “wash trading”. Esse tipo de transação é feito com o intuito de manipular o mercado, quando investidores vendem seus próprios NFTs a preços elevados entre carteiras controladas por eles mesmos, na tentativa de receber recompensas oferecidas por marketplaces por cada transação. Segundo o Dapp Radar, bilhões de dólares teriam sido excluídos do relatório por conta da suspeita de wash trading.

Em 2022, a pesquisa “O que é NFT?” esteve entre as mais procuradas do Google Brasil. Além disso, muitas empresas continuaram entrando para o setor mesmo depois que o “boom dos NFTs” passou, como Reserva, Meta, Instagram e Samsung.

“Estamos em um momento que ainda que os preços praticados e o volume de negociações esteja menor, o número de atividades, empresas, pessoas que estão interagindo com esse mundo está muito maior. Então vai continuar crescendo, porque estamos em um momento que de fato é uma transição entre um estado em que todo mundo só olhava para preço e queria ganhar dinheiro, e agora estamos começando a explorar com mais profundidade as funcionalidades da tecnologia blockchain e NFTs”, concluiu o co-CEO de 25 anos, que acaba de entrar para a lista de executivos promissores da Forbes Under 30.

