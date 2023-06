Robô investe quase R$ 1 bilhão em criptomoeda, mas tem lucro de R$ 15

Uma operação de investimento que durou menos de 12 segundos e envolveu a criptomoeda DAI chamou a atenção do mercado na última quarta-feira, 14. O motivo foi o grande volume transacionado, mas com uma margem de lucro pequena. Ao todo, foram investidos US$ 200 milhões (quase R$ 1 bilhão, na cotação atual) no ativo, mas o lucro foi de US$ 3,24 (R$ 15, na cotação atual).

O movimento foi identificado pela empresa de monitoramento de dados Arkham, que atribuiu a operação a um robô de arbitragem. O bot teria usado um sistema de empréstimos relâmpago para reunir o capital necessário para realizar a cunhagem de US$ 200 milhões em DAI, uma stablecoin.

Segundo a Arkham, o valor elevado era necessário devido ao contrato inteligente que foi escolhido para realizar a operação, que exige um valor alto mas não cobra taxas para operações na criptomoeda pareada ao dólar. Por ser uma stablecoin, 1 unidade dela equivale a US$ 1.

A Arkham destacou ainda que o bot apenas parou em US$ 200 milhões devido ao próprio teto de empréstimo estabelecido pela MakerDAO, organização autônoma descentralizada que é responsável pela DAI. Como o teto é de US$ 500 milhões, só é possível emprestar e receber uma soma inferior a esse valor.

Ao usar um sistema de empréstimos relâmpagos, "o bot não precisa ter nenhum capital próprio. Ele pode simplesmente realizar o empréstimo em DAI pela MakerDAO e então pegar emprestado qualquer ativo relevante do [protocolo de liquidez] Aave", explicou a Arkham.

Com esse sistema, o robô conseguiu pegar emprestado os US$ 200 milhões na criptomoeda, enviá-los para o mercado de negociação da Aavee e gerar um empréstimo em outro criptoativo. O ativo foi, então, usado para comprar outro token em outro protocolo descentralizado, que então foi vendido.

This morning, $200M worth of DAI was minted and burned by MakerDAO in the same block.

It was part of an arbitrage transaction with a net profit of... $3?

Why did this happen - and what does this mean?

Details below 👇 pic.twitter.com/wWLZeC8All

— Arkham (@ArkhamIntel) June 14, 2023