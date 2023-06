Mynt, do BTG Pactual, atualiza carteira recomendada e vê maior potencial em quatro criptos

A Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, atualizou no início deste mês a sua carteira recomendada de criptoativos. Em sua terceira edição, a carteira é novidade no banco e utiliza a análise setorial para definir as criptos de maior destaque do momento.

“O objetivo desse material é classificar, através de uma profunda análise setorial, os protocolos

com maior destaque e potencial de valorização em suas respectivas áreas”, diz o documento, disponível na íntegra para investidores cadastrados no aplicativo da Mynt.

Segundo os analistas do banco, a decisão de retirar quatro criptomoedas da carteira recomendada, adicionar duas e aumentar a exposição em quatro foi baseada no cenário macroeconômico atual ao redor do mundo.

“Decidimos aumentar as posições de reserva de valor e contratos inteligentes, enquanto diminuímos a exposição ao bitcoin e finanças descentralizadas”, diz o documento.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Análise do cenário atual

As quatro criptomoedas que tiveram a exposição aumentada foram BTG Dol, ether, Polygon e Lido. O BTG Dol é a stablecoin desenvolvida pelo banco para acompanhar o valor do dólar e facilitar o investimento na moeda norte-americana.

“O clima de incertezas pode trazer alta volatilidade ao mercado, o que suporta a decisão estratégica de aumentar o caixa em reserva de valor, BTG Dol, para novos aportes em preços mais vantajosos”, disseram os especialistas da Mynt no documento.

Entre as criptos com exposição aumentada, apenas BTG Dol e ether integram a carteira recomendada para o perfil conservador. O documento ainda se divide com recomendações para investidores de perfil moderado e sofisticado, que incluem outros ativos.

“O retorno do varejo à negociação de criptoativos em Hong Kong a partir do dia 1º de junho é um avanço promissor para o mercado no longo prazo, aumentando a adoção e desenvolvimento no Oriente. Isso pode aumentar o fluxo no mercado de criptoativos e estimular o dinamismo no setor, porém deve tomar certo tempo para vermos esse efeito no fluxo de capital entrando no mercado”, acrescentam os especialistas.

Além da carteira recomendada, o BTG Pactual reforçou o compromisso com os criptoativos através da Mynt com o lançamento do curso "Bitcoin Experts", online e gratuito para capacitar investidores.

