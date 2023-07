Relatório mostra consolidação do preço do bitcoin e sinais para novas altas

A empresa de inteligência de mercado Glassnode divulgou na última segunda-feira, 10, um relatório sobre o comportamento do preço do bitcoin nos últimos dias. O estudo destacou que a cotação do ativo atingiu um estágio de consolidação na faixa dos US$ 30 mil, mas com sinais positivos em outras métricas.

A Glassnode avalia que o ativo tem tido um grau de demanda maior do que em outros ciclos de baixa e valorização, o que ajudou com que a variação do preço mínimo da criptomoeda — atingido em novembro de 2022 — para os patamares atuais fosse menor que em ciclos anteriores.

O relatório destaca que, desde novembro, o bitcoin já valorizou 91%, com um desempenho em linha com o de outros ciclos de valorização observados nos últimos anos. Um ponto de destaque nas últimas semanas foi a perda de espaço dos chamados Inscriptions, um método criado para lançar NFTs no blockchain da criptomoeda que foi bastante popular nos primeiros meses do ano.

Essa queda começou no mês de maio, mas se intensificou em junho, com os registros de NFTs na rede perdendo espaço para registros de operações financeiras, novamente mostrando um mercado mais aquecido e o interesse de investidores. Com isso, a Glassnode notou uma alta no uso da rede, de novos endereços, no volume de transações e na pressão de alta de taxas.

"Enquanto a atividade está esfriando, os volumes de bitcoin que estão sendo transferidos estão começando a aumentar significativamente. As transferências de bitcoin aumentaram 75% em relações aos mínimos atingidos com a FTX, chegando agora a US$ 4,2 bilhões por dia em liquidação total", observa o relatório.

A Glassnode destaca ainda que "se isolarmos apenas as entradas e saídas de exchanges, vemos que a rede Bitcoin está entrando em um período de impulso positivo. A média mensal dos fluxos cambiais já está bem acima da anual, sinal que historicamente tem sugerido uma adoção crescente do ponto de vista dos ativos monetários".

O futuro do bitcoin

A partir desses dados, o relatório aponta que um "preço justo" para a criptomoeda no momento seria de US$ 35,9 mil, indicando que o ativo ainda tem espaço para valorização no curto prazo. Além disso, a Glassnode destacou que o projeto tem mostrado "fundações sólidas", com um desempenho de preço e uso da rede "robustos".

Com a valorização recente, cerca de 12,7% de toda a oferta de bitcoin passou para uma fase de lucro, ou seja, seus compradores estavam no prejuízo e, com a valorização, teriam ganhos. Entretanto, a Glassnode também notou um forte movimento de manutenção do ativo, indicando expectativas de valorização ainda maior.

Na visão da Glassnode, o preço de US$ 30 mil se consolidou novamente como um "meio do caminho" para definir a lucratividade dos investidores e o futuro do ciclo de valorização, em um cenário semelhante aos ciclos de alta de 2021, 2016 e 2019. Atualmente, ele marca uma proporção de 75% dos investidores com lucro e 25% com prejuízo.

Com isso, o relatório projeta que o bitcoin deverá ter um período de equilíbrio e "reacumulação" tradicionais de ciclos anteriores, que tendem a se encerrar apenas no chamado halving, quando há uma redução pela metade na quantidade de criptomoeda gerada na mineração. O próximo halving está previsto para abril de 2024.

