Google vai permitir que aplicativos ofereçam NFTs e ativos tokenizados

O Google anunciou nesta quarta-feira, 12, que revisou suas políticas e vai permitir que aplicativos disponibilizados na Play Store possam oferecer para seus usuários opções de compra envolvendo tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e outros ativos digitais tokenizados.

Em um comunicado sobre o tema, o gigante de tecnologia destacou que abriga atualmente "uma variedade de aplicativos ligados a blockchains" e que sabe que "nossos parceiros estão animados para expandir essas ofertas para criar experiências digitais mais imersivas e que gerem mais engajamento".

"Como acontece com qualquer tecnologia emergente, devemos equilibrar a inovação com nossa responsabilidade de proteger os usuários. Por isso, conversamos com os desenvolvedores sobre o suporte responsável a essas oportunidades, continuando a fornecer uma experiência segura, transparente e confiável para todos", disse a companhia.

Com a mudança nas regras, os aplicativos vão poder oferecer novas formas de transacionar conteúdos digitais hospedados em blockchain dentro dos próprios aplicativos e jogos oferecidos na loja virtual do Google, disponível em smartphones que possuem o sistema Android. Entre as possibilidades de serviços e produtos, o Google citou "desde reimaginar jogos tradicionais com conteúdo de propriedade do usuário até aumentar a fidelidade do usuário por meio de recompensas com NFTs exclusivas".

Cuidado com segurança

O gigante de tecnologia disse que está entusiasmado para "ver experiências criativas em aplicativos florescerem e ajudarem os desenvolvedores a expandir seus negócios". Ao mesmo tempo, ele destacou que, conforme a tecnologia blockchain evolui, "manter a confiança dos usuários é muito importante".

Por isso, a nova política para os aplicativos vai exigir que eles sejam transparentes com os usuários sobre os ativos digitais: "Por exemplo, se um aplicativo ou jogo vende ou permite que os usuários ganhem ativos digitais tokenizados, os desenvolvedores devem declarar isso claramente. E embora os ativos tokenizados sejam destinados a criar experiências mais enriquecidas e imersivas, os desenvolvedores não podem promover ou glamorizar qualquer ganho potencial de atividades de jogo ou negociação, como parte de uma proteção adicional ao usuário".

O Google afirmou ainda que "aplicativos que não atendem aos requisitos de qualificação para jogos de azar não podem aceitar dinheiro para ter a chance de ganhar ativos de valor monetário desconhecido no mundo real, incluindo NFTs. Por exemplo, os desenvolvedores não devem oferecer compras em que o valor do NFT que os usuários recebem não esteja claro no momento da compra".

"Continuaremos a nos envolver com os desenvolvedores para entender seus desafios e oportunidades — e como podemos apoiá-los melhor na construção de negócios sustentáveis ​​usando a tecnologia blockchain. Como próximo passo, estamos conversando com parceiros do setor sobre como melhorar ainda mais nosso suporte a experiências de aplicativos baseados em blockchain, inclusive em áreas como mercados secundários", informou a companhia.

