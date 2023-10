Regulada pela CVM, startup já emitiu R$ 2 milhões em ações tokenizadas de PMEs

Em operação há um ano, a BEE4, mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Sandbox Regulatório para viabilizar a negociação de ações tokenizadas de pequenas e médias empresas (PMEs) já emitiu mais de 110 mil tokens equivalentes a R$ 2 milhões.

A empresa aposta na tecnologia blockchain para tornar possível o investimento em empresas como Mais Mu, do ramo da alimentação saudável e Engravida, rede de clínicas de reprodução humana.

Segundo a BEE4 em um comunicado, por meio do blockchain, os ativos das empresas listadas são representadas por tokens e registrados nas carteiras digitais dos investidores.

Inspiração internacional

“Quando surgiu a ideia de criar a BEE4, estudamos vários modelos no exterior. Desde mercados de acesso como a AIM da London Stock Exchange no Reino Unido e a TSX Ventures da Toronto Stock Exchange no Canadá, até iniciativas de tokenização operando em mercado regulado, como a SDX da Six, bolsa na Suíça. Essas três em particular foram nossas principais fontes de inspiração. Ficou claro o impacto dos mercados de acesso nessas regiões para gerar crescimento de mais empresas e empregos, e o potencial do uso de DLT para promover uma releitura nos processos de pós-trading em bolsas pelo mundo” disse Patrícia Stille, CEO da BEE4.

“Foi a partir dessa análise que decidimos tropicalizar a figura do nominated advisor da London Stock Exchange e trouxemos o papel do Consultor de Listagem para o Brasil, um advisor que tem o papel de suportar as empresas emissoras em todo processo de listagem. Nosso foco hoje, e dos anos que estão por vir, é a construção de um ecossistema robusto para impulsionar o desenvolvimento do mercado de acesso brasileiro, atraindo cada vez mais participantes, aumentando o número de empresas listadas e a liquidez desses ativos tokenizados”, completou.

Apoio do mercado

Além de Mais Mu e Engravida, a BEE4 pretende listar até dezembro deste ano as ações tokenizadas da Plamev Pet, de planos de saúde e assistência para pets, e a Eletron Energia, que oferece soluções de eficiência energética para empresas.

Depois de 50 pregões desde o início das operações, o foco da BEE4 é no crescimento, ampliação do leque de ativos e na conexão com corretoras. A empresa já possui parcerias com a Oliveira Trust e a Genial Investimentos.

Carlos Ratto, ex-CEO da Vórtx QR Tokenizadora, que também participa do Sandbox Regulatório da CVM, Caio Azevedo, ex-CEO da XP US, e Marcelo Deschamps, ex-Banco Central e B3 fazem parte do conselho da BEE4.

Fomos pioneiros na construção do primeiro mercado regulado para PMEs com alto potencial de crescimento e faturamento anual entre R$10 milhões e R$300 milhões. Para 2024 pretendemos ampliar o leque de ativos do mercado de valores mobiliários no âmbito da licença da BEE4”, concluiu Patrícia Stille, CEO da BEE4.

