JPMorgan tokeniza ações da BlackRock e faz 1ª transação de liquidação com banco Barclays

O banco JPMorgan realizou a primeira transação de liquidação de garantias baseada em blockchain nesta quarta-feira, 11. O gigante bancário revelou em um comunicado que utilizou o seu próprio blockchain para realizar a tokenização de ações da BlackRock e depois, os transferiu para o banco britânico Barclays.

As ações tokenizadas da BlackRock, maior gestora do mundo com US$ 7,5 trilhões em ativos sob gestão, foram transferidas para o Barclays como garantia em uma negociação de derivativos OTC.

Tom McGrath, vice-COO global do grupo de gestão monetária da BlackRock, disse que “a tokenização de cotas de fundos do mercado monetário como garantia em transações de compensação e margem reduziria drasticamente o atrito operacional no atendimento de chamadas de margem quando segmentos do mercado enfrentam pressões agudas de margem”.

JPMorgan e a tokenização

O próprio blockchain do JPMorgan, a rede Onyx que é baseada em Ethereum, foi utilizado para tokenizar os ativos financeiros tradicionais. Ainda que em sua liderança o CEO do JPMorgan tenha criticado as criptomoedas por diversas vezes, o gigante bancário é um dos que mais investe em tecnologia blockchain na atualidade e segundo Jamie Dimon, a "tokenização domina 99% das conversas sobre cripto".

Além do blockchain, o JPMorgan tem sua própria divisão focada nisso, também chamada de Onyx e a Tokenized Collateral Network (TCN).

“A Onyx Digital Assets já permite que os clientes acessem a liquidez intradiária por meio de transações de recompra (RP). Agora, com o lançamento da TCN, os clientes podem se beneficiar da utilidade adicional de seus investimentos em MMF, postando ações tokenizadas de MMF como garantia – uma maneira mais rápida e econômica de atender aos requisitos de margem”, disse Tyrone Lobban, head da Onyx Digital Assets do JPMorgan, em um comunicado.

Segundo o JPMorgan, a tokenização das ações da BlackRock se deu em questão de minutos por meio da conectividade entre o agente de transferência do fundo e a TCN. A transferência dos ativos tokenizados entre BlackRock e Barclays foi quase instantânea a primeira entre as três instituições.

